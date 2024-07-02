В ожидании последних матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро

В заключительный день первого раунда плей-офф чемпионата Европы Нидерланды сыграют с Румынией, Австрия — с Турцией. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Carl Recine / Getty Images

Какие матчи 1/8 финала пройдут 2 июля

Нидерланды — Румыния (19:00, «Матч ТВ»)

Австрия — Турция (22:00, «Матч ТВ»)

Главные события

Роналду заявил, что нынешний Евро станет для него последним в карьере.

13:30. УЕФА оштрафовал Немецкий футбольный союз (DFB) на €20 тыс. за выбегающих на поле во время матчей Евро болельщиков.

13:10. Что происходило по ходу одной из самых напряженных игр турнира между сборными Португалии и Словении — в фоторепортаже «РБК Спорт».

12:50. Роналду в матче 1/8 финала установил два антирекорда.

Он первым в ХХI веке не реализовал пенальти на трех крупных турнирах ЧМ и Евро. Кроме того, Роналду в игре со Словенией четыре раза бил штрафные. С 1994 года ни один игрок не пробивал более трех штрафных за матч на крупном международном турнире.

12:40. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не планирует участвовать в чемпионате Европы 2028 года.

«Конечно, это мой последний чемпионат Европы. Но речь не идет о завершении карьеры», — подчеркнул 39-летний Роналду.

Португалия накануне вышла в 1/4 финала, победив в серии пенальти Словению.

12:20. Во втором матче в 22:00 сыграют Австрия и Турция.

Австрийцы под руководством экс-менеджера московского «Локомотива» Ральфа Рангника заняли первое место в группе с Францией, Нидерландами и Польшей. Австрия вышла в плей-офф крупного турнира в четвертый раз в истории. Ранее она доходила до этого этапа на чемпионатах мира 1934 и 1954 годов и Евро-2020, проиграв Италии со счетом 1:2 в 1/8 финала.

Турция заняла второе место в группе, победив Грузию (3:1) и Чехию (2:1) и проиграв Португалии (0:3). Это всего лишь третий раз, когда сборная Турции вышла в плей-офф Евро, ранее им удавалось доходить до этого этапа в 2000 и 2008 годах.

Opta прогнозирует победу Австрии в основное время матча с вероятностью 48,2%. Суперкомпьютер считает, что команда Рангника с наибольшей вероятностью (57,4%) выйдет в четвертьфинал после дополнительного времени и пенальти.

12:00. В заключительный день первого раунда плей-офф Евро-2024 будут сыграны два матча. В первом, который начнется в 19:00 мск, сыграют сборные Нидерландов и Румынии.

Румыния сенсационно вышла в плей-офф с первого места в группе, опередив Бельгию, Словакию и Украину. В последний раз румынские футболисты играли в плей-офф Евро 24 года назад, тогда они уступили Италии в четвертьфинале (0:2).

Для сборной Нидерландов групповой этап стал нелегким. Голландские футболисты обыграли Польшу со счетом 2:1, а затем сыграли вничью 0:0 с Францией и потерпели сенсационное поражение от Австрии со счетом 2:3. Они вышли из группы с третьего места.

Голландцы проиграли три последних матча плей-офф чемпионата Европы, уступив Португалии в полуфинале в 2004 году, России — в четвертьфинале 2008 года и Чехии — в 1/8 финала Евро-2020.

В матче 1/8 финала Нидерланды являются фаворитами. Суперкомпьютер Opta считает, что команда Рональда Кумана победит с вероятностью 62,8%.