 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

В ожидании последних матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
В заключительный день первого раунда плей-офф чемпионата Европы Нидерланды сыграют с Румынией, Австрия — с Турцией. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»
Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

Какие матчи 1/8 финала пройдут 2 июля

  • Нидерланды — Румыния (19:00, «Матч ТВ»)
  • Австрия — Турция (22:00, «Матч ТВ»)

Сетка плей-офф Евро-2024

Расписание матчей

Главные события

  • Роналду заявил, что нынешний Евро станет для него последним в карьере.

Интересные материалы

13:30. УЕФА оштрафовал Немецкий футбольный союз (DFB) на €20 тыс. за выбегающих на поле во время матчей Евро болельщиков.

13:10. Что происходило по ходу одной из самых напряженных игр турнира между сборными Португалии и Словении — в фоторепортаже «РБК Спорт».

Неудачи и слезы Роналду в игре со Словенией. Фотогалерея
Спорт
Ян Облак отражает 11-метровый удар Криштиану Роналду&nbsp;

12:50. Роналду в матче 1/8 финала установил два антирекорда.

Он первым в ХХI веке не реализовал пенальти на трех крупных турнирах ЧМ и Евро. Кроме того, Роналду в игре со Словенией четыре раза бил штрафные. С 1994 года ни один игрок не пробивал более трех штрафных за матч на крупном международном турнире.

12:40. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не планирует участвовать в чемпионате Европы 2028 года.

«Конечно, это мой последний чемпионат Европы. Но речь не идет о завершении карьеры», — подчеркнул 39-летний Роналду.

Португалия накануне вышла в 1/4 финала, победив в серии пенальти Словению.

12:20. Во втором матче в 22:00 сыграют Австрия и Турция.

Австрийцы под руководством экс-менеджера московского «Локомотива» Ральфа Рангника заняли первое место в группе с Францией, Нидерландами и Польшей. Австрия вышла в плей-офф крупного турнира в четвертый раз в истории. Ранее она доходила до этого этапа на чемпионатах мира 1934 и 1954 годов и Евро-2020, проиграв Италии со счетом 1:2 в 1/8 финала.

Турция заняла второе место в группе, победив Грузию (3:1) и Чехию (2:1) и проиграв Португалии (0:3). Это всего лишь третий раз, когда сборная Турции вышла в плей-офф Евро, ранее им удавалось доходить до этого этапа в 2000 и 2008 годах.

Opta прогнозирует победу Австрии в основное время матча с вероятностью 48,2%. Суперкомпьютер считает, что команда Рангника с наибольшей вероятностью (57,4%) выйдет в четвертьфинал после дополнительного времени и пенальти.

Чего ждать от заключительных матчей 1/8 финала. Интриги дня на Евро
Спорт
Футболисты сборной Турции

12:00. В заключительный день первого раунда плей-офф Евро-2024 будут сыграны два матча. В первом, который начнется в 19:00 мск, сыграют сборные Нидерландов и Румынии.

Румыния сенсационно вышла в плей-офф с первого места в группе, опередив Бельгию, Словакию и Украину. В последний раз румынские футболисты играли в плей-офф Евро 24 года назад, тогда они уступили Италии в четвертьфинале (0:2).

Для сборной Нидерландов групповой этап стал нелегким. Голландские футболисты обыграли Польшу со счетом 2:1, а затем сыграли вничью 0:0 с Францией и потерпели сенсационное поражение от Австрии со счетом 2:3. Они вышли из группы с третьего места.

Голландцы проиграли три последних матча плей-офф чемпионата Европы, уступив Португалии в полуфинале в 2004 году, России — в четвертьфинале 2008 года и Чехии — в 1/8 финала Евро-2020.

В матче 1/8 финала Нидерланды являются фаворитами. Суперкомпьютер Opta считает, что команда Рональда Кумана победит с вероятностью 62,8%.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Футбол Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу сборная Румынии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Турции по футболу
Материалы по теме
Роналду сообщил о печали и радости после матча Евро со Словенией
Спорт
Роналду объявил о своем последнем Евро
Спорт
Чего ждать от заключительных матчей 1/8 финала. Интриги дня на Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Арбитр отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки Спорт, 14:18
Британский телеканал поиздевался над плачущим Роналду Спорт, 14:14
Умер самый молодой капитан в истории хоккейного клуба «Трактор» Спорт, 14:13
Собянин сменил главу департамента градостроительной политики Москвы Политика, 14:13
Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров Бизнес, 14:13
В Полтаве прозвучал взрыв Политика, 14:12
В Грузии разбился Су-25 Политика, 14:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны отчиталось о девяти уничтоженных самолетах ВСУ за сутки Политика, 14:07
Поджигателя российского флага в Химках осудили на 10 лет Общество, 13:55
В Москве на крыше автобуса взорвался баллон Общество, 13:42
В ожидании последних матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 13:41
Алексеем Миранчуком заинтересовался клуб из США Спорт, 13:40
В Грузии разбился военный вертолет Политика, 13:39
В НХЛ потратили рекордные $1 млрд на контракты с игроками Спорт, 13:37