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«Сетка смерти» и разочаровавшие фавориты. Итоги группового раунда Евро

Завершился групповой этап чемпионата Европы. Главные итоги Евро-2024 — в материале «РБК Спорт»

Почему главные фавориты разочаровали

Футболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции
(Фото: Reuters)

Звездные сборные Англии и Франции подошли к турниру в ранге главных фаворитов турнира. На чемпионство родоначальников футбола букмекеры давали наименьший коэффициент — 4,5. На победу Франции предлагали коэффициент чуть больше — 5. На остальных заметно выше.

При этом суперкомпьютер Opta оценивал вероятность чемпионства Англии и Франции и диапазоне 18-19%. Тогда как вероятность чемпионства остальных команд из топ-5 оценивалась ниже 12,5%.

Перед окончанием группового этапа суперкомпьютер прогнозы заметно поменял. Фаворитом оказалась уже Германия (вероятность победы — 20%). Причина — безликая игра Англии и Франции.

Франция одержала лишь одну победу в групповом раунде — над Австрией (1:0) благодаря автоголу. Даже в заключительном игре против занимавшей последнее место Польши (1:1) французы дали достаточно аргументов критикам. На счету футболистов сборной ни одного гола с игры на групповом раунде. А единственный мяч был забит с пенальти, который реализовал Мбаппе. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на выпады в адрес команды отреагировал нервно. Всем недовольным он посоветовал «переключаться на другой канал».

Гораздо интереснее в этой группе смотрелась Австрия, и именно она сенсационно заняла первое место в «группе смерти».

У Англии схожая ситуация, только группа С была заметно слабее — Сербия, Словения ранее никогда не выходили в плей-офф, а у Дании после Евро-2020 были противоречивые результаты.

Англия забила всего два гола в трех играх, одержав победу над Сербией (1:0) и дважды сыграв вничью.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт отметил, что не обращает внимания на выпады в свой адрес. «Если мы будем прислушиваться к внешней критике, это вряд ли поможет нам стать лучше», — заявил главный тренер сборной Англии.

Матчи в группа С стали самыми незрелищными в истории Евро. Во всех матчах группы С было забито семь голов, что является антирекордом чемпионатов Европы.

Кто стал автором сенсации группового раунда Евро

Первые сенсации на Евро-2024 произошли в группе Е. Причем, сразу в двух матчах первого тура. Сначала Украина потерпела разгромное поражение со счетом 0:3 от Румынии, которую называли аутсайдером. А следом Словакия обыграла явного фаворита группы Бельгию — 1:0.

Результат матча Словакия — Бельгия вошел в тройку самых неожиданных в истории Евро, сообщила потом статистическая компания Gracenote. Шансы словаков на победу оценивались в 13%.

В заключительном туре сюрприз преподнесла Австрия, которая обыграла Нидерланды. Команды выдали самую зрелищную игру турнира, которая завершилась со счетом 3:2.

Сборная Австрии вообще стала одним из главных открытий группового раунда. Несмотря на грозных соперников, команда экс-менеджера московского «Локомотива» Ральфа Рангника во всех матчах показала очень симпатичный футбол. Даже в матче с Францией местами доминировала.

Но главную сенсацию преподнесла команда Грузии, которая сенсационно обыграла Португалию в последнем туре и вышла 1/8 финала.

Впервые с 2016 года дебютант Евро пробился в плей-офф. Примечательно, что Грузия и Румыния считались не только главными аутсайдерами своих групп, но и всего чемпионата. А в итоге оказались в 1/8 финала турнира.

Грузия могла набрать больше очков. В матче с Чехией сначала команда не удержала преимущество, а на последней секунде Саба Лобжанидзе не реализовал выход один на один. В результате встреча завершилась со счетом 1:1.

Сборная Грузии выдала несвойственный дебютантам зрелищный футбол. И если бы не феноменальный гол турецкого полузащитника Арды Гюлера при счете 1:1, то неизвестно, чем завершился бы и первый матч сборной на турнире (в итоге выиграла Турция — 3:1). Даже при 1:2 грузины имели несколько отличных моментов для взятия ворот турок. Грузия тогда нанесла 10 ударов — рекорд для дебютантов.

Вратарь Грузии Георгий Мамардашвили — один из лучших голкиперов чемпионата Испании, где он выступает за «Валенсию». Именно благодаря его уверенным действиям команда во всех играх боролась до последнего. К примеру, в матче с Чехией он отразил рекордные для Евро с 2004 года 11 ударов в створ. В результате Мамардашвили рекордсменом по сейвам в групповом раунде.

Также выделялся Жорж Микаутадзе. Родившийся во Франции форвард «Меца» стал автором двух первых голов Грузии в истории чемпионатов Европы, создав множество проблем соперникам. Ему активно помогали Георгий Кочорашвили и Отар Какабадзе. Кочорашвили стал лучшим полевым игроком в сборной Грузии по большинству статистических показателей.

Кроме того, Микаутадзе стал лучшим бомбардиром турнира на групповом этапе. Он стал первым дебютантом, отличившимся во всех трех играх. На его счету 3 гола и 1 голевая передача.

Главная же звезда команды Хвича Кварацхелия нередко брал инициативу на себя в ущерб командным действиям. Но матч с Португалией он провел на феноменальном уровне. После умопомрачительного прохода на второй минуте матча он забил победный гол. В дальнейшем продолжал терзать оборону своими проходами, при этом не забывал обострять атаки передачами на партнеров.

Самые памятные моменты группового этапа Евро-2024. Фотогалерея
Спорт
Фото:Reuters

Как сыграла сборная Украины

Сборная Украины стартовала на Евро с разгромного поражения от Румынии (0:3).

Перед стартом турнира Украину называли одним из фаворитов группы Е, а Румынию — аутсайдером. Шансы на победу команды Сергея Реброва в первом туре оценивались в 47,4%, а Румынии — 25,8%. Однако в матче с Румынией украинская команда создала немного моментов, нанеся первые удары в створ лишь в заключительной четверти матча. В действиях игроков чувствовалось волнение, приведшее к первому пропущенному голу. Ошибался даже вратарь Андрей Лунин, с которым «Реал» пришел к победе в чемпионате Испании и финалу Лиги чемпионов.

Главный тренер Сергей Ребров признал, что «для всех это [поражение] было неожиданным» и посетовал на множество ошибок.

На встречу второго тура со Словакией Ребров выпустил обновленный состав, посадив на лавку вратаря «Реала» Лунина.

Матч украинцы тоже начали с пропущенного гола. Но во втором тайме им удалось переломить ход игры и вырвать волевую победу (2:1). При этом игра команды Реброва оставила не меньше вопросов, чем встреча с «Румынией».

Для выхода в 1/8 финала нужно было побеждать «Бельгию» — или играть вничью и в параллельном матче надеяться на победу Румынии или Словакии (а их устраивала и ничья).

Все в итоге пошло по негативному для Украины сценарию. Она сыграла вничью с Бельгией (0:0), аналогичный результат (1:1) был в игре Румыния — Словакия. Румыния вышла с первого места, Бельгия — со второго, Словакия — с третьего. Украина завершила турнир на последнем месте.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Впервые в истории Евро все команды в одном квартете завершили групповой раунд с одинаковым количеством очков.

Украина первой в истории не вышла в плей-офф Евро с момента расширения турнира (2016 г.) и заняла последнее место в группе с четырьмя очками.

Сборная России была последней до 2024 года командой, которой не удалось выйти в плей-офф с четырьмя очками из-за разницы голов. В 2012 году Россия и Польша считались фаворитами группы, а в итоге заняли третье и четвертое места соответственно.

Почему почти все фавориты попали в сетку «смерти»

Фото: ГУА
Фото: ГУА

Из-за неоправдавшей ожидания Франции сетка плей-офф вышла неравномерной. В первой части собрались практически вся пятерка главных фаворитов — Германия, Франция, Испания, Португалия.

Не хватает только Англии, которая, несмотря на безликую игру, заняла первое место в своей группе. Это позволило ей попасть во вторую половину сетки. Там также ожидалось появление Франции, чье второе место в группе стало сюрпризом.

Из-за столь неравномерного распределения фаворитов в плей-офф и проблем сборной Англии не исключено появление в полуфинале и финале неожиданных участников. Немногие рассчитывали увидеть в матче за трофей Италию, не говоря уже о Швейцарии или Австрии. Теперь шансы на подобный сценарий заметно увеличились.

Чемпионат по автоголам

Семь автоголов было забито на нынешнем чемпионате Европы. Эта тенденция продолжается с Евро-2020, где было зафиксировано 11 автоголов.

Всего в истории Евро было 27 автоголов. До 2021 года на турнирах не фиксировалось более трех автоголов. При этом в 1976-1996 годах не было забито ни одного автогола.

Почему на Евро так много дальних голов

В первую неделю турнира было зафиксировано аномально высокое количество результативных дальних ударов — 12 из 42 голов были забиты из-за пределов штрафной.

Причина такого всплеска связана с мячом Евро-2024 от Adidas. Эксперты объясняли это тем, что мяч летит быстрее аналогов и летит по менее предсказуемой траектории.

Ближе к концу группового раунда количество дальних голов в процентном отношении заметно сократилось. В итоге в оставшиеся дни группового раунда издали было забито всего три мяча (с начала турнира — 15 из 81).

Рекорд по голам в дополнительное время

Чаще команды забивали в отрезках 15-30 минут (17 голов) и 1-15 минут (13). При этом зафиксировано рекордное количество голов в добавленное к второму тайму время — 10. Наименьшее число голов забито в добавленное к первому тайму время — 3. Немногим больше в отрезке 31-45 минут.

Проклятие Лукаку

Фото: Opta
Фото: Opta

Одним из главных неудачников группового раунда стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку. Он трижды поразил ворота, но каждый раз гол отменяли после просмотра видеоповтора.

Лукаку не может забить в пяти матчах подряд на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы. Он нанес в этих играх 15 ударов. В предыдущих пяти таких играх у Лукаку было семь голов при 12 ударах.

Первый гол Мбаппе на Евро

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
(Фото: Reuters)

Килиан Мбаппе становился лучшим бомбардиром ЧМ, в общей сложности забив на последних двух мировых первенствах 12 голов. Но до 2024 года на его счету не было голов на Евро.

В первом туре Мбаппе вновь не смог поразить ворота и к тому же сломал нос, поставив под вопрос дальнейшее участие в турнире. Форвард вернулся на поле в третьем туре. В матче с командой Польши он наконец-то открыл счет голам на Евро, реализовав пенальти. Мбаппе до этого момента совершил 22 удара на чемпионатах Европы.

Какие рекорды побили на Евро-2024

  • Самый быстрый автогол на Евро произошел в матче Австрия — Нидерланды: голландец Дониелл Мален забил в свои ворота на 6-й минуте. Это единственный автогол на Евро, забитый в ворота соперника Австрии. И первый автогол, забитый голландцем.
  • Самый быстрый гол на Евро был забит в матче между Албанией и Италией. Албанский полузащитник Недим Байрами на 23-й секунде побил рекорд российского форварда Дмитрия Кириченко, установленный в матче 2004 года с командой Греции.
  • На Евро-2024 несколько рекордов установил 39-летний Криштиану Роналду. Он стал самым возрастным капитаном на турнире. Также нынешний Евро стал для форварда шестым чемпионатом Европы в карьере, что является рекордом турнира. При этом Роналду впервые завершил групповой раунд без голов. Он отметился только голевой передачей, став самым возрастным автором передачи и повторив рекорд по голевым передачам на Евро.
  • Защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы, выйдя на поле в 41 год. Предыдущее достижение принадлежало венгерскому голкиперу Габору Кирая (40 лет и 86 дней), который на Евро-2016 дошел до 1/8 финала.
  • Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который вышел в стартовом составе в матче против Хорватии в первом туре чемпионата Европы, стал самым молодым игроком в истории Евро. Испанец дебютировал на турнире в возрасте 16 лет 338 дней.
  • Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу. Он отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии. Хорват отметился забитым мячом в 38 лет и 289 дней, побив рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 2008 году забил сборной Польши в возрасте 38 лет 257 дней.

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Руслан Алиев
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