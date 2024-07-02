Чего ждать от заключительных матчей 1/8 финала. Интриги дня на Евро

Справится ли сборная Турции без капитана команды Хакана Чалханоглу, смогут ли Нидерланды прервать неудачную серию в плей-офф Евро. Главное о последних матчах 1/8 финала Евро — в материале «РБК Спорт»

Футболисты сборной Турции (Фото: Reuters)

Румыния — Нидерланды

Время: 19:00 («Матч ТВ»)

Место: «Мюнхен Арена» (Мюнхен)

Сборная Румынии вышла в плей-офф с первого места в группе, опередив Бельгию, Словакию и Украину. Румыния впервые с Евро-2000 сыграет в плей-офф на крупном турнире. В последний раз румынские футболисты играли в первом раунде плей-офф чемпионата Европы 24 года назад, тогда они уступили Италии в четвертьфинале (0:2).

Единственный раз, когда Румыния побеждала в первом матче плей-офф на крупных соревнованиях, был в 1994 году: тогда румыны победили Аргентину (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира.

Полузащитник Рэзван Марин считается лучшим бомбардиром команды на Евро-2024, забив два мяча. Единственные игроки, забившие больше на одном крупном турнире в истории Румынии, — это Флорин Радучою (четыре) и Георге Хаджи (три) на чемпионате мира 1994 года.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что ожидает от румынских футболистов агрессивной игры в 1/8 финала Евро-2024.

«Мы гордая нация. Нам нравится побеждать и играть в хороший футбол. Мы знаем, что это не всегда получается, но мы очень серьезно относимся к Румынии. Мы знаем, чего можно от них ожидать и что нам нужно улучшить в сравнении с прошлым матчем <...>. Я ожидаю крайне агрессивной игры от Румынии. Они физически сильны в обороне и опасны при стандартах», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Для сборной Нидерландов групповой этап стал нелегким. Голландские футболисты обыграли Польшу со счетом 2:1, а затем сыграли вничью — 0:0 с Францией и потерпели сенсационное поражение от Австрии со счетом 2:3. Они вышли из группы с третьего места.

Капитан голландской команды Вирджил ван Дейк заявил, что понимает критику в адрес команды на Евро. «Я не глупый и также знаю, что могу быть лучше и должен быть лучше, и работаю именно над этим <...>. Возможно, мы переоцениваем себя. Многое нужно обсудить и проанализировать», — сказал ван Дейк.

«Это выступление (поражение от Австрии в третьем туре со счетом 2:3. — «РБК Спорт») скорее открыло мне глаза, но если мы продолжим в том же духе, нам нечего здесь делать. Все должно измениться скорее, иначе мы будем сидеть дома и думать о том, что могло бы быть. Мы этого не хотим. Мы не будем никого недооценивать, мы должны быть полностью сосредоточены на предстоящем во вторник матче», — добавил капитан сборной.

Примечательно, что голландцы проиграли три последних матчей плей-офф чемпионата Европы, уступив Португалии в полуфинале в 2004 году, России в четвертьфинале 2008 года и Чехии в 1/8 финала Евро-2020. Нидерланды могут стать второй страной, проигравшей четыре матча в плей-офф подряд в истории турнира. Ранее такая серия неудач была у Югославии, с 1968 по 2000 год.

В составе Нидерландов самым результативным на турнире считается Коди Гакпо. На групповом этапе он отметился двумя забитыми мячами при том, что всего голландская команда за три матча забила четыре мяча.

Форвард «Ливерпуля» может стать шестым игроком в истории Нидерландов, который забил три или более мячей в одном розыгрыше. Ранее это сделали Марко ван Бастена (пять голов в 1988 году), Денниса Бергкампа (три в 1992-м), Патрика Клюйверта (пять в 2000 году), Рууда ван Нистелроя (четыре в 2004-м) и Джорджиньо Вейналдума (три гола на Евро-2020).

В последний раз Румыния и Нидерланды встречались в товарищеском матче в Бухаресте в 2017 году — голландцы выиграли со счетом 3:0 благодаря голам Депая, Райана Бабеля и Люка де Йонга.

В матче 1/8 финала Нидерланды считаются фаворитами. Суперкомпьютер Opta считает, что команда Роналда Кумана победит с вероятностью 62,8%.

Австрия — Турция

Время: 22:00 («Матч ТВ»)

Место: «Лейпциг Штадиум» (Лейпциг)

Сборная Австрии стала одним из главных открытий группового раунда. Несмотря на грозных соперников, команда экс-менеджера московского «Локомотива» Ральфа Рангника во всех матчах показала очень симпатичный футбол. Даже в матче с Францией местами доминировала. В заключительном туре австрийская команда преподнесла сюрприз, обыграв Нидерланды (3:2). По итогу, команда Рангника стала лидером группы.

Австрия вышла в плей-офф крупного турнира в четвертый раз в истории. Ранее она доходила до этого этапа на чемпионатах мира 1934 и 1954 годов и Евро-2020, проиграв Италии со счетом 1:2 в 1/8 финала.

У австрийской команды встречу пропустит полузащитник Патрик Виммер из-за перебора желтых карточек.

Тем временем Турция заняла второе место в группе, победив Грузию (3:1) и Чехию (2:1) и проиграв Португалии (0:3). Это всего лишь третий раз, когда турецкая сборная вышла в плей-офф Евро, ранее ей удавалось доходить до этого этапа в 2000 и 2008 годах.

Так, Турция вышла в плей-офф на четырех из своих последних семи крупных турниров.

В турецкой команде собрались талантливые, но очень молодые спортсмены, средний возраст стартового состава составляет 26 лет 170 дней. Ведущую роль в ней играют два 19-летних футболиста: нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз (19 лет 59 дней в день матча) и полузащитник «Реала» Арда Гюлер (19 лет 128 дней). Гюлер начал оправдывать ожидания в мадридском клубе и уже считается новой надеждой своей страны.

В составе турецкой сборной не сыграет лидер команды Хакан Чалханоглу. Полузащитник «Интера» заработал две желтые карточки на групповом этапе. По той же причине команде не поможет Самет Акайдин.

Это будет первая встреча между Турцией и Австрией на крупном международном турнире. В последний раз команды встречались в товарищеском матче в минувшем марте, когда Австрия выиграла со счетом 6:1.

Opta прогнозирует победу Австрии в основное время матча с вероятностью 48,2%. Суперкомпьютер считает, что команда Рангника с наибольшей вероятностью (57,4%) выйдет в четвертьфинал после дополнительного времени и пенальти.