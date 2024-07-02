Британский телеканал поиздевался над плачущим Роналду

Во время повтора нереализованного 11-метрового удара в ворота Словении «Би-би-си» назвал лидера португальцев «Миштиану Пеналду»

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Многие телезрители в Великобритании были возмущены эпизодом во время трансляции матча между Португалией и Словенией на «Би-би-си», когда Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти. Во время повтора этого момента на экранах появилась язвительная надпись, намекающая на неудачный удар 39-летнего лидера португальцев, пишет The Standard.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В конце первого овертайма нападающий Португалии Диогу Жота заработал для своей команды 11-метровый, упав в штрафной после столкновения со словенцем Ваней Дркушичем. Роналду, вызвавшийся исполнить пенальти, пробил в левый от голкипера угол, однако Ян Облак смог отразить удар.

Роналду, пока не забивший на турнире не одного мяча, не смог сдержать эмоций и расплакался. Во время повтора эпизода с пенальти телезрители увидели на экранах подпись «Misstiano Penaldo» («Мисстиану Пеналду»), которая обыгрывала имя игрока с намеком на нереализованный 11-метровый.

Каламбур вызвал неоднозначную реакцию среди аудитории «Би-би-си». Многие зрители сочли подобный юмор неэтичным, назвав произошедшее в соцсетях «грязной работой».

Отреагировал и экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри, назвавший «позором» такое подтрунивание над Роналду. Терри знает, что такое не забивать важные 11-метровые: в 2008 году во время финала Лиги чемпионов в «Лужниках» футболист не смог реализовать решающий пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед».