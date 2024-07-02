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Евро-2024 ,  
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Роналду объявил о своем последнем Евро

Сюжет
Евро-2024
Португальский нападающий заверил, что не собирается завершать карьеру
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Justin Setterfield / Getty Image)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не планирует участвовать в чемпионате Европы 2028 года. Об этом 39-летний португалец заявил телеканалу RTP.

«Конечно, это мой последний чемпионат Европы. Но речь не идет о завершении карьеры», — подчеркнул Роналду.

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионата Европы. Он также является рекордсменом по играм (29) и голам (14) на Евро. Помимо этого, он является соавтором рекорда по голевым передачам на Евро — 8. Также он дважды становился лучшим бомбардиром турнира. Никто более двух раз не становился лучшим бомбардиром.

Дважды доходил до финала чемпионата Европы, в 2016 году стал победителем турнира.

В 2024 году он впервые не отличился голом в групповом раунде. После четырех игр на его счету нет голов. В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с командой Франции. На данный момент на его счету рекордное количество ударов без голов на одном Евро — 19 ударов.

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Руслан Алиев
Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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