Роналду объявил о своем последнем Евро

Португальский нападающий заверил, что не собирается завершать карьеру

Криштиану Роналду (Фото: Justin Setterfield / Getty Image)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не планирует участвовать в чемпионате Европы 2028 года. Об этом 39-летний португалец заявил телеканалу RTP.

«Конечно, это мой последний чемпионат Европы. Но речь не идет о завершении карьеры», — подчеркнул Роналду.

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионата Европы. Он также является рекордсменом по играм (29) и голам (14) на Евро. Помимо этого, он является соавтором рекорда по голевым передачам на Евро — 8. Также он дважды становился лучшим бомбардиром турнира. Никто более двух раз не становился лучшим бомбардиром.

Дважды доходил до финала чемпионата Европы, в 2016 году стал победителем турнира.

В 2024 году он впервые не отличился голом в групповом раунде. После четырех игр на его счету нет голов. В четвертьфинале сборная Португалии сыграет с командой Франции. На данный момент на его счету рекордное количество ударов без голов на одном Евро — 19 ударов.