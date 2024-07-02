Роналду в одном матче установил два антирекорда

Роналду не реализовал пенальти в матче Евро со Словенией и продлил безголевую серию

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в ХХI веке не реализовал пенальти на трех крупных турнирах ЧМ и Евро.

Так, Роналду не поразил ворота с пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 со Словенией (0:0, 3:0 — серия пенальти).

На предыдущих крупных турнирах португалец не реализовал пенальти в матче Евро‑2016 с Австрией и во встрече ЧМ‑2018 с Ираном. Всего на крупных международных турнирах он десять раз пробивал 11-метровые удары, а на Евро-2020 реализовал три пенальти.

В 2024 году Роналду впервые не смог поразить ворота во время группового раунда Евро. Португалец в матче со Словенией установил рекорд по ударам без голов — 19. При этом он создал моментов на 2,6 xG (ожидаемых гола).

Роналду в игре со Словенией четыре раза бил штрафные. С 1994 года ни один игрок не пробивал более трех штрафных за матч на крупном международном турнире. На ЧМ-1994 Георге Хаджи пробил пять штрафных в матче против Швеции.

Всего Роналду совершил рекордные 60 ударов со штрафных на Евро и ЧМ — 14 раз попал в створ, один раз поразил ворота.