Самые памятные моменты группового этапа Евро-2024. Фотогалерея

Групповой этап завершился на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу 2024 года. Чем он запомнился — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Перед игрой состоялась красочная церемония открытия, во время которой группы OneRepublic, Meduza и певица Leony исполнили композицию Fire — гимн Евро-2024.

Фото: Reuters

Первый гол на Евро-2024 забил Флориан Вирц: немец сделал это на 10-й минуте матча с Шотландией.

Вирц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро, забив в 21 год и 42 дня. Он также стал самым молодым автором первого гола на чемпионате Европы.

Фото: Global Look Press

На матчах Евро часто можно было увидеть российские флаги. При том их запретили на играх сборной Украины и в официальных фан-зонах.

Фото: Global Look Press

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который вышел в стартовом составе в матче против Хорватии в первом туре чемпионата Европы, стал самым молодым игроком в истории Евро. Испанец дебютировал на турнире в возрасте 16 лет 338 дней.

Фото: IMAGO/Jan Huebner / Global look press

Во время матча первого тура против команды Австрии (1:0) капитану сборной Франции Килиану Мбаппе сломали нос. Инцидент произошел в конце матча, когда форвард влетел лицом в плечо защитника соперника.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мбаппе 20 июня тренировался в маске в цветах французского флага. Однако УЕФА не разрешил сыграть в трехцветной маске в матче Евро-2024, поскольку согласно регламенту она должна быть однотонной.

Фото: Reuters

В матче третьего тура против Польши 25 июня Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы. Нападающий реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.

Фото: Reuters

Сборная Грузии 18 июня впервые в своей истории провела матч в финальной стадии Евро или чемпионата мира. В дебютном матче на Евро грузинская команда уступила Турции со счетом 1:3.

Первый гол в составе Грузии на чемпионатах Европы забил Жорж Микаутадзе.

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Перед матчем болельщики сборных Грузии и Турции подрались на трибунах стадиона Дортмунда.

Фото: Reuters

На Евро-2024 39-летний Криштиану Роналду установил несколько рекордов. Он стал самым возрастным капитаном на турнире. Также нынешний Евро стал для форварда шестым чемпионатом Европы в карьере, что является рекордом турнира.

Однако Роналду впервые в истории не смог забить гол на групповом раунде Евро.

Фото: Reuters

Во время матча второго тура между Португалией и Турцией десятилетний мальчик Берат выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона.

Он хотел сфотографироваться с Криштиану Роналду, который не отказал ему в просьбе. Сразу после этого Берат продолжил убегать от стюардов, через некоторое время он остановился и его сопроводили за пределы поля.

После матча Берат стал звездой. «Я просто осуществил свою мечту. Теперь у меня есть фото с Криштиану Роналду», — сказал 10-летний школьник изданию Bild.

Берат живет в городе Кассель (земля Гессен), в 160 км от Дортмунда, где проходил матч Португалия — Турция (3:0). По словам 10-летнего парня, он не ощущал боязни перед тем, как выбежать на поле.

Берат заранее объявил о планах сделать селфи с Роналду отцу и друзьям. «Но никто не верил, что я действительно это сделаю», — отметил Берат.

Отец не скрывал своего удивления, когда «неожиданно увидел его сына на крыше скамейки запасных, откуда она проник на поле».

Мальчик отделался предупреждением «УЕФА, наверное, закрыла на это глаза из-за его возраста», — считает отец.

По словам Берата, он больше не планирует выбегать на поле: «Я боюсь, что нам придется заплатить большой штраф».

Зрители не раз выбегали на поле в матчах группового раунда. В связи с этим УЕФА усилила меры безопасности на Евро после истории с Бератом.

УЕФА дисквалифицировал албанского форварда Мирлинда Даку (на фото с рупором) на два матча Евро-2024 за его оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после игры с Хорватией. Так игрок казанского «Рубина» решил завести албанских фанатов, которые поддержали игрока.

Фото: Reuters

В матче третьего тура между Венгрией и Шотландией венгерский форвард Барнабаш Варга после верхового единоборства с вратарем соперников Ангусом Ганном упал на газон. Варга пролежал без сознания несколько минут. Форвард покинул поле на носилках с кислородной маской на лице. Позднее выяснилось, что у Варги несколько переломов лицевой кости.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола (в 38 лет и 289 дней) в истории чемпионатов Европы по футболу. Он отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии.

Однако в матче против Италии хорватская команда не смогла удержать преимущество, пропустив в концовке матча. Так Хорватии не удалось выйти из группы.

Фото: Reuters

Сборная Украины не смогла выйти из группы, в которой все четыре команды набрали одинаковое количество очков. Украина стала первой сборной в истории Евро, набравшей четыре очка, но ставшей последней в группе.

Фото: Reuters

Главной сенсацией группового раунда стала сборная Грузии, которая на своем дебютном Евро вышла из группы, обыграв команду Португалии (2:0).

Фото: Reuters

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. 23-летний форвард французского «Меца» забил по голу в каждом из трех матчей Грузии в группе. Именно он забил второй гол в ворота Португалии, реализовав пенальти.

Фото: Reuters

Автором победного гола стал звезда «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он впервые отметился голом на чемпионате Европы.

Фото: Reuters

Сборная Турции впервые с 2008 года и во второй раз в истории вышла в плей-офф Евро. В последнем матче группового раунда Турция вырвала победа над Чехией (2:1) в конце матча, благодаря чему заняла второе место и вышла в следующий раунд. В случае поражения Турция завершила бы турнир.

Одним из главных неудачников группового раунда стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку. Он трижды поразил ворота, но каждый раз гол отменяли после просмотра видеоповтора.

Лукаку не может забить в пяти матчах подряд на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы. Он нанес в этих играх 15 ударов. В предыдущих пяти таких играх у Лукаку было семь голов при 12 ударах.