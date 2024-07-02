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Евро-2024 ,  
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Неудачи и слезы Роналду в игре со Словенией. Фотогалерея

Кадры драматичного матча Евро Португалия – Словения с разрыдавшимся Роналду
Сюжет
Евро-2024
Сборная Португалии в драматичном матче обыграла команду Словении и пробилась в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Что происходило по ходу одной из самых напряженных игр турнира – в фоторепортаже «РБК Спорт»
Ян Облак отражает 11-метровый удар Криштиану Роналду&nbsp;
Ян Облак отражает 11-метровый удар Криштиану Роналду  (Фото: Lars Baron/Getty Images)

Португальцам после сенсационного поражения от Грузии предстояло встретиться в 1/8 финала Евро с крепкими словенцами. Балканская команда без единого поражения смогла пройти очень сложную группу с участием Англии, Дании и Сербии.

Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Основное время противостояния Португалии и Словении завершилось вничью, хотя у обеих сборных были шансы. Несколько неплохих возможностей не использовал лидер португальцев Криштиану Роналду, однако мяч так и не попал в сетку ворот. Португалец очень сильно переживал каждый упущенный момент.

Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Один из ключевых эпизодов встречи произошел уже в конце первого овертайма, когда ворвавшийся в штрафную Диогу Жота упал после столкновения с Дркушичем и заработал 11-метровый.

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Роналду пробил уверенно, однако голкипер словенцев Ян Облак в фантастическом прыжке в левый от себя угол смог дотянуться до мяча и спасти свою команду.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Несмотря на утешительные объятия своих товарищей по сборной, 39-летний Роналду не смог совладать с эмоциями и расплакался прямо на поле. Лидер португальцев пока не забил ни одного мяча на нынешнем чемпионате.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Нападающий также отметился своеобразным антирекордом. Он стал первым европейцем в XXI веке, который не смог реализовать 11-метровый на трех крупных международных турнирах. Помимо эпизода в матче со словенцами, Роналду не забил пенальти на Евро-2016 в игре с австрийцами, а также не смог переиграть с 11-метровой отметки вратаря сборной Ирана на Чемпионате мира 2018 года в России.

Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Незабитый пенальти чуть не обернулся для команды Роналду катастрофой, когда на 115-й минуте встречи нападающий словенцев Шешко выскочил с голкипером португальцев один на один, но не сумел переиграть вратаря.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

В итоге все закончилось серией пенальти, в которой вратарь португальцев Кошта сотворил настоящее чудо. Голкипер потащил все три удара словенцев, тогда как португальцы уверенно реализовали все свои шансы.

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

У Португалии первым 11-метровый исполнил Криштиану Роналду. После точного удара форвард повернулся к португальским болельщикам, сделав извиняющийся жест.

«В начале — грусть, а затем — радость, — поделился Роналду эмоциями после матча. — Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар».

«Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас, — добавил он. — Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное — проход в четвертьфинал! Команда заслужила это!».

Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Теперь Португалии в 1/4 финала предстоит встретиться с французами. Словения, которая ни разу на турнире не проиграла в основное время, покидает чемпионат.

Фото: Stu Forster / Getty Images
Фото: Stu Forster / Getty Images

Примечательно, что словенский защитник Ваня Дркушич последним из игроков российских клубов покинул Евро. Капитан «Сочи», вылетевший вместе со своим клубом из РПЛ, на протяжении всего матча успешно играл против Роналду и практически не позволил ему ничего сделать.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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