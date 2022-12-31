Что изменится в российских законах в 2023 году

Переход новых регионов на рубль, увеличение МРОТ и пособий, новая школьная программа и другие изменения в законах в 2023 году — в материале РБК

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пособия, льготы и МРОТ

С 1 января Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединятся в Социальный фонд России. Одним из следствий станет то, что граждане смогут получать все федеральные меры социальной поддержки по единому запросу — в ближайшем офисе единого фонда или МФЦ.

С 1 января МРОТ (минимальный размер оплаты труда) повысится до 16 242 руб. в месяц, это на 6,3% больше суммы МРОТ в 2022 году (15 279 руб.). Пособие по безработице в 2023 году останется на уровне 2022-го: минимальная сумма — 1500 руб., максимальная — 12 792 руб.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%, средний размер пенсии составит 21 864 руб. С этой же даты размер накопительной пенсии будет рассчитываться в соответствии с ожидаемым периодом ее выплаты — 264 месяца (22 года), а добровольные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах (до 1,4 млн руб.) будут застрахованы на случай банкротства фонда или аннулирования его лицензии.

С 1 января будет назначаться единое пособие по беременности и воспитанию ребенка. Его размер составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи. Ранее было несколько пособий: беременным, вставшим на учет на раннем сроке; по уходу за ребенком в связи с материнством; в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. С 1 февраля проиндексируют материнский капитал, его размер на первого ребенка составит 589,5 тыс. руб., на второго — 779 тыс. руб.

Вооруженные силы

С 1 января вступит в силу указ президента, в соответствии с которым штатная численность Вооруженных сил России увеличится до 2 039 758 человек, среди которых 1 150 628 военнослужащих.

Экономика и финансы

В 2022 году Банк России продолжил разрабатывать цифровой рубль (третья форма денег в дополнение к наличным и безналичным рублям, которая эмитируется только в цифровом виде). В планах на 2023 год — пилотирование расчетов «на реальных деньгах» между физическими лицами, а также физлицами и предприятиями. Кроме того, в 2023-м ограниченный круг лиц сможет заключать сделки, автоматически исполняемые при наступлении заранее определенных условий (смарт-контракты), на платформе цифрового рубля.

С 1 января в России будет действовать новое бюджетное правило. С 2017 года разница в доходах при фактической и базовой цене нефти ($40 за баррель; индексировалась ежегодно на 2%) считалась дополнительным нефтегазовым доходом при высоких рыночных ценах и направлялась в резервы, а при низких ценах, наоборот, предусматривались траты недостающих средств из резервов. Теперь в ближайшие три года базовыми нефтегазовыми доходами будут считать 8 трлн руб. (с 2026 года предусмотрена индексация этого объема на 4%), а доход, полученный сверх этой суммы, смогут потратить на покупку валюты дружественных стран. Министр финансов Антон Силуанов сказал журналистам в конце декабря, что покупки, если они будут, станут осуществляться в китайских юанях.

С 1 января брокеры прекратят исполнять поручения неквалифицированных инвесторов, если они увеличивают позиции по ценным бумагам компаний из недружественных стран; исключение составят бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность в России. С октября по декабрь 2022 года объем ценных бумаг компаний из недружественных стран в портфеле неквалифицированных инвесторов постепенно снижали от 15 до 5%.

С 1 января ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области переходят на расчеты в рублях. Украинские гривны можно будет поменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ Банка.

До 31 марта действуют ограничения на переводы денежных средств за рубеж. Для граждан России установлен лимит $1 млн в течение месяца при переводе на счета в зарубежных банках и до $10 тыс. при использовании систем денежных переводов, для нерезидентов, работающих в России, — эквивалент заработной платы. Нерезиденты из недружественных стран, не работающие в России, и юридические лица из недружественных стран не могут переводить деньги за рубеж. Также для нерезидентов из недружественных стран до 1 апреля действуют ограничения на переводы за рубеж средств со счетов брокеров и доверительных управляющих.

До 9 марта продлен лимит на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада — $10 тыс. Снятие свыше этой суммы возможно только в рублях по курсу банка на день снятия.

До 1 апреля действует ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. Владельцы сохраняют право собственности на такие бумаги, но брокеры не будут принимать и исполнять поручения клиентов по совершению сделок с ними. На бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную деятельность на территории России, ограничение не распространяется.

С начала 2023 года ЦБ России отменит часть послаблений для банков, а именно:

возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества;

послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных позиций;

возможность применять пониженный риск-вес для нормативов концентрации по корпоративным заемщикам, в отношении которых банк существенно нарастил объем кредитных требований, и нормативов достаточности капитала и концентрации по оборотным кредитам системообразующих организаций;

возможность устанавливать предельную процентную ставку по рублевым субординированным инструментам;

возможность не ухудшать классификационную группу для оценки экономического положения кредитных организаций и небанковских кредитных организаций.

С 1 января ЦБ вводит макропруденциальные лимиты на необеспеченные потребительские кредиты для банков с универсальной лицензией и МФО. Для банков объем кредитов клиентам с ПДН (показателем долговой нагрузки) выше 80% должен быть не более 25% от выдаваемых необеспеченных кредитов, а объем ссуд со сроком свыше пяти лет — не более 10%. Микрофинансовые организации смогут выдавать клиентам с ПДН выше 80% не больше 35% от всего объема потребительских займов и займов с лимитом кредитования.

С 1 января банки начнут раскрывать финансовую отчетность (в том числе за 2022 год), но в ограниченном формате: кроме чувствительной к санкционным рискам информации.

Авто

С 1 января транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным для всех, кроме автомобилей москвичей и жителей Московской области. Также по МСД запретят движение грузовиков, у которых нет пропусков для проезда по столичному региону.

С 1 января возобновится программа льготного автокредитования. По ней можно получить скидку 20% (в Дальневосточном регионе — 25%) на покупку автомобиля стоимостью до 2 млн руб. В программе господдержки участвуют модели УАЗа, ГАЗа, «Урала», Lada, а также все электромобили марки Evolute (на них действует повышенная скидка — 35%, но не более 925 тыс. руб.).

Налоги

С 1 января отменяется система упрощенного налогообложения (УСН) для ювелиров. В 2022 году юрлица и ИП на УСН платили 6% с дохода или 15% с разницы между доходами и расходами, а ИП на патентной системе налогообложения (ПСН) — фиксированную сумму налога в зависимости от региона и количества сотрудников. Теперь юрлица, осуществляющие деятельность в ювелирной сфере, будут платить налог на прибыль (20%), НДС (20%) и налоги на недвижимость, земельный участок и транспорт (до 2,2%), ИП — НДС (20%) и НДФЛ по ставке 13–15%.

С 1 января разработчики российских программ военного, специального или двойного назначения будут освобождены от НДС.

С 1 января на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнут действовать специальные налоговые режимы. В частности, введены:

возможность получения патентов;

налог на профессиональный доход;

льготные ставки для УСН.

С 1 января начинает работать Единый налоговый счет (ЕНС). Теперь организации и предприниматели должны пополнять свой ЕНС, средства с которого автоматически будут распределяться между налоговыми органами в счет уплаты налогов и задолженностей. Бизнес должен предоставлять основные виды налоговой отчетности не позднее 25-го числа после окончания соответствующего налогового периода и уплачивать налоги не позднее 28-го числа.

С 1 января отменят скидку 30% при оплате госпошлин на сайте «Госуслуги», при этом скидка 50% на оплату штрафов за нарушение ПДД в течение 20 дней со дня получения предписания сохранится.

Минимальные цены на алкоголь и новые акцизы

С 1 января увеличится минимальная цена алкоголя крепостью свыше 28%. Для бренди она составит 375 руб. за 0,5 л (ранее — 348 руб.), для коньяка — 517 руб. за 0,5 л (ранее — 480 руб.). Минимальная цена на 0,5 л водки вырастет с 261 до 281 руб. Минимальную розничную цену на игристые вина поднимут с 169 до 239 руб.

С 1 июля вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми сахаросодержащие напитки, в частности лимонады, будут относиться к подакцизным товарам. Акцизная ставка составит 7 руб. за литр.

Маркировка товаров

С 1 марта вводится маркировка велосипедов и велосипедных рам. На данный момент порядок, сроки и правила маркировки велотоваров еще не установлены.

С 1 марта обязательной маркировке будут подлежать пиво, сидр и прочие сброженные игристые и неигристые напитки с фактической концентрацией спирта не более 7% по объему.

С 1 марта необходимо передавать сведения о розничной реализации упакованной воды в систему маркировки. Правило распространяется на всех участников оборота. Дополнительно для предприятий сегмента HoReCa (отели, рестораны и кафе) и госучреждений с 1 декабря 2023 года появляется требование передавать в систему маркировки сведения о выводе из оборота упакованной воды.

С 1 марта начинается обязательная регистрация никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина в системе маркировки. Участникам товарооборота будет необходимо подать заявление на регистрацию с 1 марта 2023 года и не позднее семи дней со дня осуществления оборота маркированной никотинсодержащей продукции.

1 марта вступают в силу поправки в постановление правительства, которые приравняют маркетплейсы к участникам оборота. Маркетплейсы будут обязаны передавать сведения об обороте и выводе товаров легкой промышленности из оборота в систему маркировки.

Персональные данные

С 1 января собственник жилого помещения сможет бесплатно получить информацию о прописанных в нем третьих лицах без их согласия. В предоставляемых данных будут указаны Ф.И.О., дата и место рождения, дата регистрации по месту жительства. Если прописанное лицо является иностранным гражданином, то дополнительно — информация о гражданстве, дате и сроках регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания. А с 1 марта Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если ее заказывали третьи лица.

С 1 января в перечень ведомств, которые получают рассылку с данными из федерального регистра сведений о населении, добавят Минцифры и Минобороны. Им станут доступны: Ф.И.О., пол и дата рождения, гражданство, идентификаторы документов, сведения о регистрации, постановке на воинский учет или снятии с него, документы об образовании и ученых степенях, данные о постановке на налоговый учет, о регистрации в качестве ИП, о постановке на учет в службе занятости, данные о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования.

До 1 марта операторы, осуществляющие трансграничную передачу персональных данных, обязаны направить в Роскомнадзор уведомление об осуществлении трансграничной передачи персональных данных.

С 1 июня можно будет отозвать свое согласие на обработку биометрических персональных данных, в этом случае организация, осуществляющая аутентификацию на основе этих данных, должна заблокировать и удалить биометрические персональные данные и векторы Единой биометрической системы.

Новые правила оформления документов

С 1 января меняется порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей. Новые правила определяют, что бланки трудовых книжек — это защищенная полиграфическая продукция с уровнем защиты «В», а также что юрлица и ИП могут обеспечивать работодателей трудовыми книжками. Переоформлять старые трудовые книжки на новых бланках не нужно.

С 1 марта вступает в силу приказ Министерства сельского хозяйства, который переводит рыбопромысловую отрасль на электронный документооборот. Переходный период будет действовать до 1 декабря 2023 года, до этого рыболовный журнал можно будет вести в бумажном формате.

Такси и общественный транспорт

С 1 марта лица с неснятой или непогашенной судимостью, а также подвергающиеся уголовному преследованию за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, не смогут работать водителями такси и другого общественного транспорта.

Новая образовательная программа

До 1 сентября школы должны перейти на новую образовательную программу. В нее включили начальную военную подготовку в рамках ОБЖ и добавили в курс истории блок о специальной военной операции на Украине.

Недвижимость

С 1 марта вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения как недвижимые вещи, а также закрепляют новые правила пользования недвижимым имуществом. В частности — правило, что собственник здания, расположенного на чужом земельном участке, может пользоваться земельным участком для доступа к своей собственности. Также законом установлены основания для лишения собственников имущества (помещений и машино-мест):

за использование площадей не по назначению, которое приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей;

за бесхозяйственное содержание, которое приводит к разрушению помещения или машино-места.

Новые требования для операторов связи

С 1 января вводится административная ответственность за неисполнение оператором связи требования пропускать интернет-трафик через ТСПУ (технические средства противодействия угрозам — программно-аппаратный комплекс, ограничивающий доступ к информации, распространение которой запрещено на территории России). Размер штрафа для должностных лиц будет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

С 30 марта операторы связи должны ежегодно увеличивать на 15% емкость технических средств накопления информации в течение пяти лет с даты их ввода в эксплуатацию. Это требование было введено еще в 2018 году, но дважды приостанавливалось постановлениями правительства в 2021 и 2022 годах.

Туризм

1 марта вступают в силу требования к средствам размещения в сфере сельского туризма. Такие объекты размещения должны быть оборудованы аварийным освещением, горячим и холодным водоснабжением, отоплением и системой вентиляции.

С 1 сентября туроператоры будут обязаны передавать данные о внутреннем и выездном туризме в систему «Электронная путевка». Процедуру внесения данных о проданных турах в информационную систему внедрили еще в 2022-м, но санкции за продажу туров без внесения данных в «Электронную путевку» начнут действовать только с сентября 2023-го.