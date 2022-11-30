Минфин предложил установить минимальные розничные цены на весь алкоголь

Минимальную розничную цену предлагается установить в том числе на тихие вина и пиво. Сейчас механизм распространяется на крепкие спиртные напитки, шампанское и игристые вина. Ранее Минфин предложил увеличить уже действующие МРЦ

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Министерство финансов предлагает разрешить правительству устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все алкогольные напитки, включая тихие вина и пиво, сообщил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Он отметил, что Минфин выступает за введение такого механизма для всей алкогольной продукции, «а дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано».

В Минсельхозе рассказали изданию, что вопрос о введении минимальной цены на тихое вино уже обсуждался, и его можно рассмотреть повторно. В этом случае, подчеркнули в ведомстве, понадобится тщательная проработка в рамках профессионального сообщества — Федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов России. Если там инициативу поддержат — отраслевые эксперты подготовят соответствующие нормативные акты.

Гендиректор компании «Мое вино» Арсен Карапетян заявил, что в сообществе производителей эта идея обсуждается. Он поддержал предложение, отметив, что введение механизма позволит убрать с полок магазинов некачественную и фальсифицированную продукцию. По словам Карапетяна, МРЦ на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки, которую, по мнению эксперта, тоже стоит установить.

Сейчас в России установлены МРЦ на крепкие напитки — водку, виски, коньяк, ром и др., а также на игристые вина и шампанские. В конце сентября Минфин предложил повысить минимальную цену в рознице на пол-литровую бутылку водки с 261 до 281 руб., на коньяк — с 480 до 517 руб., бренди — с 349 до 375 руб.

Спустя неделю ведомство также предложило увеличить минимальную розничную цену и на игристые вина до 239 руб. за бытылку 0,75 л. Сейчас МРЦ составляет 169 руб. — то есть ее планируют повысить в 1,4 раза. Обе инициативы находятся на стадии рассмотрения.

Действующие минимальные цены были установлены 1 января 2021 года и должны были действовать до конца 2026 года. Обновленные требования предлагается ввести с 1 января 2023, действовать они будут до конца 2028 года.