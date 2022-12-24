Госдума одобрила законопроект о штрафах за перепродажу данных из ЕГРН

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Правительство одобрило законопроект об административной ответственности за перепродажу данных из госреестра недвижимости и создание сайтов-двойников Росреестра. Это следует из внесенного в Госдуму законопроекта.

Необходимость законопроекта объясняется широким распространением сайтов, «предлагающих неограниченному кругу лиц за плату оказание государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН (единого государственного реестра недвижимости)», по сути являясь двойниками Росреестра. Из-за этого нарушается порядок оказания госуслуги по предоставлению сведений из реестра, совершается незаконный оборот персональных данных и создаются предпосылки к мошенничеству в сфере оборота недвижимости.

Новая инициатива предполагает штрафы для физлиц в размере до 25 тыс. руб., для юрлиц — до 400 тыс. руб. В случае повторного нарушения штрафы увеличатся до 50 тыс. руб. для граждан, до 600 тыс. руб. для предпринимателей.

Как сообщил «Коммерсанту» партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, установление ответственности поспособствует повышению эффективности борьбы с сайтами-двойниками, но результата не гарантирует. «Сколь суровой бы ни была ответственность, если нарушителей не представляется возможным найти — а в случае с нарушениями в Сети это не редкость, — то для них риски растут только в теории», — заявил Клеточкин.

Управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов в интервью газете сказал, что введение штрафов не делает законопроект перспективным: «совсем не факт», что нарушитель будет резидентом России и проживать в стране. Предложенный размер штрафов «не кажется способным обеспечить эффективную превенцию таких нарушений», отметил Лукьянов.

14 июля Госдума приняла закон, согласно которому данные из ЕГРН можно будет получить только с согласия субъекта сведений — владельца недвижимости. До этого информацию из ЕГРН могло получить любое третье лицо, все данные были общедоступными.