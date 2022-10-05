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На «Госуслугах» с 1 января отменят скидку 30% на оплату госпошлин
Минфин: скидка 30% на оплату госпошлин на «Госуслугах» с 1 января будет отменена
На портале «Госуслуг» с 1 января 2023 года нельзя будет воспользоваться скидкой 30% на оплату государственных пошлин, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.
Сейчас эта скидка действует только для физлиц при безналичной оплате. Как уточнили в министерстве, эта мера изначально планировалась как временная.
«Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки», — сообщили в пресс-службе Минфина.
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