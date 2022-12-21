Как Путин и Шойгу предложили реформировать армию. Главное

Повышение призывного возраста, новые правила контракта, численность военных. О чем говорили на коллегии Минобороны — в материале РБК

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Что предложили Путин и Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу предложил несколько изменений:

Поэтапное увеличение возраста призыва в армию — с 18 до 21 года. Верхний порог — повысить до 30 лет.

Желающим добровольно заключить контракт дать такую возможность с первого дня прихода на службу.

Довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. В августе 2022 года Путин подписал указ о штатной численности армии, который устанавливал численность военнослужащих в 1,15 млн человек.

Создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Сейчас в стране есть Западный, Центральный, Южный и Восточный округа.

Президент Владимир Путин потребовал для повышения боевых возможностей войск использовать информацию о силах и средствах НАТО.

О чем еще сказали на коллегии