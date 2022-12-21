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Как Путин и Шойгу предложили реформировать армию. Главное

Повышение призывного возраста, новые правила контракта, численность военных. О чем говорили на коллегии Минобороны — в материале РБК
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Что предложили Путин и Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу предложил несколько изменений:

  • Поэтапное увеличение возраста призыва в армию — с 18 до 21 года. Верхний порог — повысить до 30 лет.
  • Желающим добровольно заключить контракт дать такую возможность с первого дня прихода на службу.
  • Довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. В августе 2022 года Путин подписал указ о штатной численности армии, который устанавливал численность военнослужащих в 1,15 млн человек.
  • Создать два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Сейчас в стране есть Западный, Центральный, Южный и Восточный округа.

Президент Владимир Путин потребовал для повышения боевых возможностей войск использовать информацию о силах и средствах НАТО.

О чем еще сказали на коллегии

  • Путин исключил милитаризацию экономики страны. «У нас все есть» — сказал президент.
  • Он также призвал Минобороны учитывать критику и своевременно реагировать на нее.
  • По итогам частичной мобилизации сформирован «достаточный резерв» для ведения спецоперации, заявил Путин. По его словам, призваны были 300 тыс. человек, часть из них находится в зоне боевых действий, 150 тыс. проходят подготовку на полигонах. «Это практически стратегический резерв, который в боевых действиях не используется, но люди проходят там подготовку», — сказал Путин.
  • Освобождение от призыва для поддержки экономики получили 830 тыс. человек, заявил Шойгу.
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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
Минобороны Владимир Путин Сергей Шойгу Армия Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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