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В России заработала система электронных путевок

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В России с 1 сентября начала работать Единая информационная система (ЕИС) «Электронная путевка», в которую туроператоров обязали заносить данные о бронировании гостиниц и оплате услуг.

Закон о создании этой системы 28 мая подписал президент Владимир Путин, за несколько дней до этого его одобрили обе палаты парламента. Документ внес поправки в «Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 1996 года и утвердил создание ЕИС.

Электронная путевка — это документ, который одноименная ЕИС создает в электронной форме. Она формируется на основе сведений из договора о предоставлении туристических услуг, которые туроператор вносит в систему. Это сведения о проданных турах, данные туристов и информация об их путешествии (даты поездки, страну, номер билета и т.д.)

Теперь туроператоры будут обязаны передавать данные об оказании услуг, которые прописаны в договоре, в ЕИС «Электронная путевка». В свою очередь, турагенты будут уведомлять туроператоров о заключении таких договоров.

Туроператоры — это компании, которые создают и оказывают услуги. Турагенты продают эти услуги и служат посредниками между туристами и туроператорами.

Туроператоры обязаны будут вносить в систему соответствующую информацию раз в календарный месяц, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за прошедшим.

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Туроператоры и турагенты, у которых есть право на продажу услуг, будут формировать электронные путевки и размещать их в системе при заключении договоров с туристами. Продавать услуги без электронной путевки будет нельзя. Фирмы, которые не исполнят новые требования, исключат из Единого федерального реестра туроператоров (для турагентов — Единый реестр турагентов, субагентов, который создали 1 января).

Санкции начнут применять с 1 марта 2023 года, турфирмы, занимающиеся внутренним и въездным туризмом, они затронут только 1 сентября 2023 года.Таким образом, они потеряют право продавать и предоставлять туристические услуги. То же будет касаться компаний, вносящих в ЕИС неполные или недостоверные сведения.

Однако для исключения из реестра туроператор должен нарушить закон три раза за три месяца.Требования касаются и туроператоров, и турагентов.

Работу системы будут обеспечивать за счет средств федерального бюджета.

Российский союз туриндустрии (РСТ) просил Ростуризм перенести сроки запуска электронных путевок как минимум до 1 марта 2023 года. В союзе сослались на «сложную ситуацию на туристическом рынке в условиях пандемии и санкций», а также необходимость заблаговременного подключения большинства туроператоров и принятия подзаконных актов. В Ростуризме причин сдвигать сроки не увидели.

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путевки электронные документы
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Бизнес
В России с 1 сентября введут электронные путевки
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