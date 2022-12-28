Вузам предложили обучать основам военной подготовки с сентября

В Минобрнауки сообщили, что вузы будут самостоятельно решать, как и на каком курсе вводить модуль в программу «с учетом индивидуальных возможностей студентов»

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Российским вузам рекомендовали включить модуль «Основы военной подготовки» в образовательные программы с 1 сентября 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Вузы сами формируют учебный план и принимают решение, на каком курсе вводить модуль в программу, заявили в министерстве. В пресс-службе добавили, что его также можно использовать в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

«Целевая аудитория по изучению модуля не ограничена по половому признаку», — сообщило ведомство, отметив, что вузы самостоятельно определяют его компоненты «с учетом индивидуальных возможностей студентов, в том числе женского пола».

Минобрнауки разработало модуль вместе с Минобороны. Курс призван помочь овладеть необходимыми знаниями, «создавать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия жизнедеятельности», в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Накануне премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минсельхозу создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах: в Астраханской, Амурской, Липецкой, Новгородской областях, Удмуртии, Марий Эл, Чечне и других регионов.

Занятия по начальной военной подготовке со следующего учебного года собираются ввести и в школах. Как сообщили в Минпросвещения, они будут внеурочными.