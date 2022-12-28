Вузам предложили обучать основам военной подготовки с сентября

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 16:10
Путин обсудил с президентом Кубы совместные проекты в энергетике Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
ЦСКА победил лидера КХЛ благодаря дублю Окулова за шесть минут Спорт, 21:57
Вучич попросил сербов в Косово уйти с баррикад под гарантии США и ЕС Политика, 21:49
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 21:43
Лавров заявил об отсутствии у России желания разговаривать с Западом Политика, 21:43
Вузам предложили обучать основам военной подготовки с сентября Общество, 21:38
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:21
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 21:20
Лавров заявил о необходимости «освободить» территории новых регионов Политика, 21:05
Оздоев забил дебютный гол в турецкой Суперлиге действующему чемпиону Спорт, 21:03
Головин сделал голевой пас в победном матче «Монако» Спорт, 20:59
Рогов обвинил ВСУ в подрыве пешеходного моста в Запорожской области Политика, 20:50
Зеленский назвал конечную цель Украины в конфликте с Россией Политика, 20:41
Общество ,  
0 

Вузам предложили обучать основам военной подготовки с сентября

Минобрнауки рекомендовало вузам внедрить курсы военной подготовки с 1 сентября 2023 года
В Минобрнауки сообщили, что вузы будут самостоятельно решать, как и на каком курсе вводить модуль в программу «с учетом индивидуальных возможностей студентов»
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Российским вузам рекомендовали включить модуль «Основы военной подготовки» в образовательные программы с 1 сентября 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Вузы сами формируют учебный план и принимают решение, на каком курсе вводить модуль в программу, заявили в министерстве. В пресс-службе добавили, что его также можно использовать в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

«Целевая аудитория по изучению модуля не ограничена по половому признаку», — сообщило ведомство, отметив, что вузы самостоятельно определяют его компоненты «с учетом индивидуальных возможностей студентов, в том числе женского пола».

Минобрнауки разработало модуль вместе с Минобороны. Курс призван помочь овладеть необходимыми знаниями, «создавать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия жизнедеятельности», в том числе при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Накануне премьер Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минсельхозу создать 16 военных учебных центров при федеральных вузах: в Астраханской, Амурской, Липецкой, Новгородской областях, Удмуртии, Марий Эл, Чечне и других регионов.

Занятия по начальной военной подготовке со следующего учебного года собираются ввести и в школах. Как сообщили в Минпросвещения, они будут внеурочными.

Читайте на РБК Pro
50% россиян не оформляют налоговый вычет, хотя сделать это нетрудно
Почему ослабление рубля — сезонный фактор и что будет в 2023-м
Эпоха Slack и Uber прошла: каких стартапов теперь сторонятся инвесторы
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобрнауки вузы военная подготовка образовательная программа
Материалы по теме
Мишустин подписал распоряжение о военных учебных центрах при вузах
Политика
Занятия по военной подготовке в российских школах будут внеурочными
Общество
Минпросвещения допустило военную подготовку в школах с участниками СВО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter