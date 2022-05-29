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В России с 1 сентября введут электронные путевки

В России с 1 сентября заработает «Электронная путевка» — система, в которую туроператоры должны заносить данные о предоставленных услугах. Систему разрабатывали с 2014 года, она должна была вступить в силу еще в 2018
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

С 1 сентября в России начнет действовать единая информационная система «Электронная путевка», соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении такого договора, а также определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей», — говорится в документе.

Согласно тексту закона, туроператор должен передать сведения в систему электронных путевок по окончании каждого календарного месяца не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, в порядке, установленном правительством России.

Кроме того, документ устанавливает запрет на осуществление деятельности без передачи сведений в систему «Электронная путевка». Нормы об исключении туроператоров и турагентов из соответствующих реестров начнут применять с 1 марта 2023 года для зарубежного туризма и с 1 сентября 2023 года, для внутреннего и въездного туризма. Создание и эксплуатация системы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Согласно закону, туристам смогут получить доступ к данным в системе, в том числе в целях защиты своих прав.

Единую систему электронных путевок не успеют запустить в срок
Бизнес
Фото:Анатолий Струнин / ТАСС

«Электронная путевка» — система сбора данных, в которую туроператоры должны были вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Ее поручили создать в 2014 году. На разработку системы группа «Астерос» получила 500 млн руб.

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Предполагалось, что система заработает с начала 2018 года, но к тому времени она оказалась не готова к эксплуатации. Разрабатывающая ее группа «Астерос» обанкротилась, а доработать «Электронную путевку» президент Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех»: в мае 2018 года ее структура получила доступ к системе.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой более двух лет назад, 12 мая 2020 года. Во втором и третьем чтениях законопроект одобрен 19 мая 2022 года. Совет Федерации одобрил законопроект 25 мая.

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Теги
Полина Мартынова
туризм Владимир Путин законы
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