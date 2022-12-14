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В Турции введут налог для отелей за проживание туристов с 1 января

В Турции отели обязали платить налог в 2% за проживание туристов с 1 января
Налог в размере 2% от суммы, уплаченной туристом за проживание и включенные в него услуги (например, питание), будут платить все турецкие объекты размещения. Туроператоры назвали несущественным влияние нового сбора на цену туров
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Отели, пансионы, гостевые дома, шале и другие объекты размещения в Турции с 1 января будущего года будут платить налог в размере 2% от суммы, уплаченной туристом за проживание в них, следует из коммюнике, разъясняющего применение закона о новом налоге. Оно опубликовано в официальной газете Resmi Gazete.

Как пояснила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, налог будут взимать не только с самой стоимости проживания, но и «со всех услуг, продаваемых и рекламируемых вместе с ней». То есть речь идет и о включенных в стоимость питании, развлекательных услугах, а также использовании бассейнов, термальных и иных зон, которые при покупке тура по системе «все включено» входят в стоимость номера, пояснила руководитель АТОР.

Туроператор TEZ TOUR сообщил РБК, что в офисе их принимающего партнера в Турции подтвердили информацию о введении нового сбора, но как его будут взимать — еще неясно. «Каким образом объекты размещения будут покрывать данный расход, с высокой долей вероятности останется их решением. После вступления соответствующего закона в силу стоимость турпакетов на направлении может увеличиться для путешественников, однако подорожание будет несущественным. Принимать оплату сбора непосредственно в отелях на уровне официального распоряжения властей, как это происходит в ОАЭ, Греции и других странах, в Турции не планируется», — отметил туроператор.

Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, счел, что введение нового сбора «никак не повлияет на российских путешественников».

«Цифра, которую придется заплатить дополнительно, слишком мала по сравнению с тем, сколько стоит поездка в целом. В частности, средний чек за турпакет в Турцию обходится в этом году в сумму около 170 тыс. руб.», — отметил Козырев.

РБК направил запрос в Российский союз туриндустрии, туроператорам Tui, «Арт тур», Anex Tour и обратился за комментарием в турагентство «Пегас Туристик».

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Ломидзе отметила, что платить этот налог будут именно турецкие отельеры, а не туристы, этим новый сбор отличается, например, от российского «курортного сбора». Она пояснила, что налог скорее можно назвать «налогом на размещение туристов».

Ввести этот налог Анкара планировала еще в 2020 году, но из-за пандемии его отложили сначала на 2021-й, а затем на 2022-й, указывает Hyrriyet.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начали в 2018 году. Согласно закону планировалось, что его проведут в четырех регионах — Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях — и завершат к 31 декабря 2022 года.

Крым отказался от участия в эксперименте. В Алтайском, Ставропольском краях и Сочи размер сбора составляет 50 руб. в сутки, в других туристических городах Краснодарского края — 30 руб.

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