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Украина повысит тариф за транспортировку нефти на 18,3%

Украина с 1 января повысит тариф за транспортировку нефти по «Дружбе» почти на 18,3%
С 1 января 2023 года Украина повысит тариф на прокачку нефти по «Дружбе» до €13,6 за тонну, сообщила «Транснефть». Bloomberg ранее сообщал, что решение связано с «продолжающимся разрушением украинской инфраструктуры»
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Украина с 1 января 2023 года повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию почти на 18,3%, следует из документации, опубликованной на сайте «Транснефти».

С 1 апреля 2022 года тариф за транспортировку 1 т нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии установлен на уровне €11,5, а с 1 января 2023 года он повысится до €13,6 за тонну.

Ранее о планах Киева повысить плату за транзит российской нефти по «Дружбе» сообщал Bloomberg. «Продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей», — говорилось в письме «Укртранснафты», с которым ознакомилось агентство.

До прошлого, апрельского, повышения тарифа с 1 февраля 2021-го транспортировка обходилась в €8,6 за тонну.

Украина повысит тариф за транспортировку нефти на 18,3%
Украина повысит тариф за транспортировку нефти на 18,3%

Летом Евросоюз утвердил эмбарго на поставку российской нефти. Оно начало действовать 5 декабря. Эмбарго не касается российской сырой нефти, которая поставляется по нефтепроводу «Дружба». По его северной части нефть идет в Германию и Польшу. По южной нефть поступает в Чехию, Словакию и Венгрию (в 2021 году ввезли нефти на €5 млрд), и эти страны смогут продолжать эти закупки в течение неопределенного периода — до будущего решения Совета ЕС. При этом странам, импортирующим нефть по «Дружбе», запрещено перепродавать ее в третьи страны.

Замглавы российского МИДа Михаил Галузин ранее говорил, что Россия планирует сохранить в 2023 году объем прокачки нефти по «Дружбе».

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