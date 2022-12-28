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Общество ,  
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В Госдуме рассказали об увеличении размера пособий из-за увеличения МРОТ

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Повышение МРОТ и прожиточного минимума с 1 января в России приведут к увеличению размера социальных пособий, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал о законах, вступающих в силу в новом году, в телеграм-канале парламента.

В новом году минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля в месяц. Сейчас МРОТ составляет 15 279 руб., он увеличится на 6,8% — до 16 242 руб. Прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне 14 375 руб. По сравнению действующим значением — 13 919 руб. — он увеличится на 3,28%. Последний раз МРОТ и прожиточный минимум повышали 1 июня, индексация составила 10%.

Вячеслав Володин добавил, что в новом году начнут действовать единые условия для выплат семьям с детьми. Так, родители смогут получать дополнительные средства из материнского капитала на ребенка до трех лет вне зависимости от количества детей. Сейчас ежемесячные выплаты из материнского капитала могут получать семьи, у которых доход за 12 месяцев составляет ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, только после рождения второго ребенка.

С 1 января в России начнет работать Социальный фонд России, объединяющий в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Он упростит получение помощи от государства. «Пособия будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. Кроме того, повысятся максимальные размеры выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — отметил Вячеслав Володин.



Также в новом году после вступления в силу новых законов компании смогут оплачивать налоги через единый налоговый счет, дети-сироты получат возможность регистрироваться по адресу местной администрации, а родители детей с инвалидностью смогут бесплатно находиться с ними в стационаре.

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