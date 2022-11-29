Власти разработали налоговые правила для бизнеса в новых регионах

Минфин разработал поправки в налоговое законодательство для адаптации четырех новых регионов. В них он, в частности, предложил временные льготы для малого бизнеса по «крымским» лекалам и отсрочку по переходу на онлайн-кассы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минфин разработал очередной пакет поправок в Налоговый кодекс, касающихся налогообложения на новых территориях (РБК писал о первых таких налоговых новациях ранее в ноябре). Министерство внесло в правительство законопроект (есть у РБК), который призван обеспечить «поэтапный переход Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области на налоговую систему Российской Федерации». Подлинность документа подтвердил источник РБК, близкий к аппарату правительства. РБК направил запрос в Минфин.

Документ предполагает, в частности, что местные предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на контрольно-кассовую технику (онлайн-кассы) и льготные ставки при выборе специальных режимов налогообложения. Местным уполномоченным органам законопроект разъясняет, когда нужно собрать данные об имуществе населения для налоговых целей.

Поправки обеспечат «адаптацию по исполнению налогоплательщиками указанных субъектов Российской Федерации обязанности по уплате обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы», говорится в материалах к законопроекту.

Специальные налоговые режимы

Авторы законопроекта предусмотрели переходные правила для предпринимателей, которые решат применять специальные режимы налогообложения — упрощенную систему или патентную систему налогообложения.

Местные предприниматели, желающие перейти на УСН с льготными ставками с начала 2023 года, должны подать уведомление о переходе до 31 марта 2023 года. Размер их дохода может быть любым (по общероссийскому законодательству доход за девять месяцев для перехода на УСН не должен превышать 123,3 млн руб.), однако подразумевается, что бизнес в новых регионах утратит право на применение упрощенной системы, если его доход за 2023 год окажется больше 200 млн руб.

Предприниматели на УСН смогут уменьшить налоговую ставку до нуля в 2023 и 2024 годах вне зависимости от объекта налогообложения (стандартно: 6% со всей выручки или 15% с объекта «доходы минус расходы»). На период с 2025 по 2029 год ставку можно уменьшить до 3%, но только если налогом облагаются доходы минус расходы (для объекта «доходы» ставка составит обычные 6%). Точно такая же переходная модель в течение семи лет была предусмотрена для налогоплательщиков в Крыму и Севастополе.



Нюанс в том, что пониженные ставки налогообложения могут использоваться налогоплательщиками только при условии закрепления таких ставок на уровне региональных законов. «Несмотря на то что законопроект предполагает возможность снижения ставки до 0%, по решению местных властей льгота может быть установлена на уровне 1 или 2%», — говорит консультант практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Симонов.

Патентная система налогообложения в 2023 году будет введена также при условии принятия соответствующего закона властями новых территорий до 31 марта 2023 года, следует из законопроекта. Для выбравших этот режим также предусмотрено снижение ставок с общеустановленных 6% вплоть до нуля в 2023–2024 годах и до 4% — на период с 2025 по 2029 год.

Отсрочка перехода на онлайн-кассы

В 2021 году закончился обязательный переход на онлайн-кассы для всех российских предпринимателей, работающих в розничной торговле, общепите или сфере услуг, за исключением отдельных категорий. Однако для юрлиц и ИП четырех новых субъектов обязанность применять контрольно-кассовую технику наступит с 1 февраля 2025 года, говорится в законопроекте. Правительство сможет продлить отсрочку еще на три года — до 1 февраля 2028 года, но не более чем на этот срок.

В переходный период по требованию клиента или покупателя предприниматель все равно должен выдать документ, подтверждающий факт оплаты наличными деньгами или безналичным расчетом.

Налоговый кодекс России до сих пор не содержит четкого ответа на вопрос, есть ли риски получения необоснованной налоговой выгоды, если налогоплательщик не зарегистрировал кассовую технику (например, когда налогоплательщик не отразил всю выручку в кассе), отмечает эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Наталья Никитченко. Потенциальная возможность не использовать онлайн-кассы до 2028 года на новых территориях означает, что бюджет России рискует недополучить часть доходов, рассуждает эксперт. «Предприниматели теоретически смогут скрыть свои доходы и, как следствие, недоплатить в бюджет причитающиеся налоги. Однако просчитать возможные потери нереально: на сегодня нет ясности, запланирован ли какой-то определенный уровень налоговых поступлений от новых территорий», — отмечает она.

С другой стороны, очевидно, что полноценное функционирование контрольно-кассовой техники возможно только на территориях, где нет риска проведения военных действий, перебоев с электричеством и интернетом, добавляет она.

Особенности налогового резидентства

Законопроект устанавливает особый порядок признания граждан ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей налоговыми резидентами России. Как следует из законопроекта, постоянно проживающие там по состоянию на 30 сентября 2022 года физические лица по умолчанию признаются налоговыми резидентами России на весь 2023 год.

Однако если после 30 сентября 2022 года физлицо меняет место жительство и по итогам 2023 года не соответствует общему статусу налогового резидента России (то есть проводит в России менее 183 дней в 2023 году), то такому лицу до 30 апреля 2024 года нужно предоставить заявление об этом в свободной форме в налоговый орган по месту жительства или пребывания.

Жители новых регионов могут быть признаны налоговыми резидентами Российской Федерации в том числе и по итогам 2022 года, если подадут заявления об этом в налоговые органы. В этом случае физические лица освобождаются от НДФЛ с полученных в 2022 году доходов при условии, что налог уже был уплачен в соответствии с законодательством указанных территорий до принятия их в состав России.

По действующему законодательству, налоговое резидентство России теряется, если россиянин пребывал за границей в течение 183 дней за любой 12-месячный период. Резиденты платят 13% НДФЛ с любых доходов — в том числе полученных от зарубежных источников (например, украинских). Нерезиденты платят 30% с доходов, полученных от российских источников.

Особый порядок для признания резидентства нужен, что убрать юридическую неопределенность с налогообложением жителей четырех новых субъектов в 2022 и 2023 годах с учетом того, что территории вошли в состав России 30 сентября, поясняет Симонов. В ином случае налогоплательщики могли бы получить статус налогового резидента России только в 2023 году (по прошествии 183 дней с 30 сентября. — РБК).

Освобождение от ответственности

Среди других изменений, которые предлагаются, — освобождение лиц из новых регионов от административной ответственности за неуплату налогов в 2022 году, подачу налоговой отчетности с ошибками, непредставление налоговой декларации.

До 1 апреля 2023 года местные уполномоченные органы должны провести кадастровый учет недвижимого имущества жителей четырех новых субъектов, а также учет автомобилей, принадлежащих владельцам по состоянию на 1 января 2023 года. До кадастровой оценки налоговая база по земельным участкам будет рассчитываться по их нормативной стоимости (она оценивается исходя из потенциального дохода, который может принести деятельность на этом земельном участке, понятие было введено в налоговый обиход еще в 1990-х годах).

Еще одна норма касается налога на добычу полезных ископаемых. Как следует из законопроекта, плательщиками НДПИ признаются предприятия, работающие по лицензиям, выданным еще властями ДНР, ЛНР или властями Украины. Таким образом, с них снимается обязанность переоформлять лицензии, чтобы стать плательщиком НДПИ. Наконец, от резкого роста налоговой нагрузки может защитить проектируемая норма о том, что местные и региональные налоги на новых территориях могут вводиться только с 2024 года.