Британия прекратит импорт российского СПГ с 2023 года

О такой мере Великобритания объявила в связи с желанием снизить зависимость от российского топлива. В этом году большая часть поставок СПГ в страну пришлась на США

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Великобритания со следующего года полностью прекратит импорт российского сжиженного природного газа, сообщается в «Твиттере» Форин-офиса.

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и оказывает поддержку странам по всему миру в снижении их зависимости [от российского топлива]», — говорится в сообщении.

Как следует из данных Национальной статистической службы Великобритании, в 2022 году Великобритания закупала СПГ из 12 стран. Крупнейшим источником этого вида топлива для страны были США. Следом за ними идут Катар, Перу, Ангола и Россия.

Великобритания с конца февраля наряду с Евросоюзом и США неоднократно ужесточала санкции против России. Как сообщал Bloomberg, в Еврокомиссии считают, что Лондон также должен присоединиться к возможному потолку цен на российский газ, введение которого обсуждают в объединении.

Российские власти предупреждали, что прекратят поставки топлива в те страны, которые решат ввести подобное ограничение. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявил в сентябре президент Владимир Путин.

РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа, крупнейшего российского производителя СПГ.