Как власти и оппозиция готовятся к новым протестам в Москве

Митинг обернулся беспорядком Как власти и оппозиция готовятся к новым протестам в Москве

Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках после акций 27 июля. Эксперты называют происходящее «новым болотным делом». Одного из незарегистрированных кандидатов, Сергея Митрохина, готовы допустить к выборам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Чем грозит дело о массовых беспорядках

Следственный комитет во вторник, 30 июля, возбудил дело об организации массовых беспорядков, участии в них и призывах к ним (ст. 212 УК) в связи с несогласованной акцией протеста в центре Москвы 27 июля. Эта статья предусматривает сроки от восьми до 15 лет за организацию беспорядков, от пяти до десяти лет за вербовку, до двух лет за призывы и от трех до восьми лет за участие.

«Группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — говорится в сообщении на сайте главка СКР по Москве. Ведомство утверждает, что участники акции, «игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия».

Кроме того, возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти. Первое обвинение по этой статье предъявлено Евгению Коваленко, который бросил урну в сторону сотрудников Росгвардии, от чего пострадал один из бойцов ОМОНа. Другие два дела связаны с распылением перцового газа и с тем, что в сторону бойцов Росгвардии бросили кусок бордюра. Максимальное наказание по ст. 318 УК при отсутствии опасности для жизни и здоровья составляет пять лет лишения свободы. За опасное для жизни насилие грозит до десяти лет.