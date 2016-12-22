Суд огласил приговоры участникам бунта в колонии в Копейске

Челябинский областной суд огласил приговор 17 участникам массовых беспорядков в исправительной колонии города Копейска. Об этом сообщает Следственный комитет.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

В зависимости от роли каждого им назначено наказание от 3,5 лет условно до пяти лет колонии.

Первый приговор по этому делу вынесен в 2016 году. Один из участников бунта Владислав Хабиров был приговорен к двум годам и трем месяцам колонии.

Бунт в ИК-6 начался 24 ноября 2012 года. Группа заключенных отказалась выполнять распоряжения администрации и потребовала смягчения режима. Они заявляли о пытках и вымогательстве взяток. По словам правозащитников, в СКР поступило около 800 жалоб. Когда к колонии стали стекаться родственники заключенных, руководство учреждения вызвало для поддержки несколько автобусов ОМОНа, и бойцы разогнали толпу силой.