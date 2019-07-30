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Выборы в Мосгордуму ,  
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Уголовные дела после протеста в Москве. Что важно знать
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции в поддержку независимых кандидатов в центре Москвы и расследует еще три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских. Самое важное о делах — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Что расследует СК

После акции в центре Москвы против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках — по ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК (организация массовых беспорядков, участие и призывы).

  • Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    По версии следствия:
  • группа лиц накануне 27 июля призывала в интернете к участию в несанкционированной акции, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки»;
  • во время акции участники «игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта».

В УК перечислены признаки массовых беспорядков, среди них — насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия и взрывных устройств и предметов, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, там указано оказание вооруженного сопротивления представителю власти.

Кроме того, возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти:

  • первое обвинение по этой статье предъявлено Евгению Коваленко, он бросил урну в сторону сотрудников Росгвардии, от чего пострадал один из бойцов ОМОНа;
  • другие два дела связаны с распылением перцового газа и с тем, что в сторону бойцов Росгвардии бросили кусок бордюра;
  • максимальное наказание по ст. 318 УК при отсутствии опасности для жизни и здоровья составляет пять лет лишения свободы. За опасное для жизни насилие грозит до десяти лет.

Штрафы и аресты после акции

  • На акции 27 июля задержали, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.
  • Суды рассмотрели более 200 дел об административных правонарушениях.
  • Административные протоколы составлены по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции или Росгвардии).

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

  • Более 60 человек получили административный арест. Среди арестованных — лидеры оппозиции. Разные сроки административного ареста получили Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Алексея Навального поместили под арест еще 24 июля.
  • Более 160 человек оштрафованы.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади

6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве прошел «Марш миллионов» — согласованная акция протеста против результатов президентских выборов. По данным МВД, в акции приняли участие около 8 тыс. человек. Мирное поначалу шествие переросло в столкновения с полицией. По мнению организаторов, к ним привело то, что на пути движения протестующих был перекрыт сквер на Болотной площади и мосты на подходе к ней, а перед Малым Каменным мостом выставили цепь ОМОНа, о чем договоренности с властями не было. После того как участники митинга прорвали оцепление, начались столкновения с полицией.

Уголовное дело по факту массовых беспорядков возбудили в тот же день. Обвиняемыми по нему проходили 35 человек. Им были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и в применении насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В итоге девять человек были амнистированы, 16 получили реальные и условные сроки лишения свободы. Один приговорен к принудительному лечению. Организаторы «Марша миллионов» Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были осуждены как организаторы «массовых беспорядков» и получили по 4,5 года колонии.

Пострадавшими в ходе беспорядков были признаны 85 сотрудников полиции и солдат внутренних войск и только два гражданских лица.

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова, Маргарита Алехина
Теги: Мосгордума, массовые беспорядки, Следственный комитет
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