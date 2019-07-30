Уголовные дела после протеста в Москве. Что важно знать

Что расследует СК
После акции в центре Москвы против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках — по ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК (организация массовых беспорядков, участие и призывы).
- Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
По версии следствия:
- группа лиц накануне 27 июля призывала в интернете к участию в несанкционированной акции, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки»;
- во время акции участники «игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта».
В УК перечислены признаки массовых беспорядков, среди них — насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия и взрывных устройств и предметов, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, там указано оказание вооруженного сопротивления представителю власти.
Кроме того, возбуждено три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти: