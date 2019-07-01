Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное

Кто такие Дорофеев и Медоев

Генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев (сейчас ему 58 лет) окончил Ленинградский механический институт, потом ушел на службу в КГБ и работал в городских структурах управления госбезопасности Ленинграда и Петербурга. В 2005 году он возглавил управление ФСБ по Карелии, но был снят с должности после массовых беспорядков в Кондопоге в 2006-м и перебрался в Москву на службу в центральный аппарат ФСБ. В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое впоследствии занималось операцией против руководства ГУЭБиПК. Затем, в 2012-м, он возглавил главк ФСБ по столичному региону.

37-летний Марат Медоев, которого Сугробов и Завалунов называют другом Артема Екимова, — личный помощник Дорофеева. Медоев родился в Санкт-Петербурге, но как минимум с начала 2000-х годов живет в Москве, до 2012 года работал в следственном управлении ФСБ. По словам собеседника в московском УФСБ, лично знакомого с Медоевым, Дорофеев забрал его под свое начало, возглавив управление в 2012 году. Собеседник в силовых структурах, также знакомый с Медоевым, называет его правой рукой Дорофеева и исполнителем всех его поручений.

Отец Марата Медоева — отставной генерал ФСБ Игорь Медоев, близкий друг генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два собеседника, знакомых с Игорем Медоевым. С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли разные управления СЭБ ФСБ. Оба генерала госбезопасности учились в Ленинградском механическом институте и входят в его попечительский совет.

До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ по Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и Министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства). Во время службы в Минобороны Медоеву присвоили звание «Герой России», однако в 2010 году он был уволен распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сейчас Игорь Медоев живет в Словакии. Рядом с ним поселились люди, связанные с компанией «Фарадей» — основным поставщиком обуви для ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

Еще один помощник Сердюкова — Сергей Королев, назначенный в 2016 году начальником Службы экономической безопасности ФСБ России. «Новая газета» называет его крестным отцом Марата Медоева.