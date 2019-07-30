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СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве
По мнению ведомства, те, кто призывал к участию в несанкционированной акции 27 июля, «заведомо допускали», что это может привести к массовым беспорядкам
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции оппозиции в центре Москвы, которая прошла 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, накануне несанкционированного митинга группа лиц неоднократно призывала в интернете принять в нем участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». В результате, по данным ведомства, на акции протестующие нарушили общественный порядок и применили насилие к полицейским. Помимо этого участники митинга парализовали движение транспорта на Садовом кольце и «совершили иные противоправные действия», сообщает ведомство.

Одним из самых резонансных за последние годы стало уголовное преследование участников акции на Болотной площади, которая прошла 6 мая 2012 года. Шествие под названием «Марш миллионов» было приурочено к выборам президента, по разным данным, в нем участвовали от 8 тыс. до 120 тыс. человек. После столкновений с силовиками были задержаны более 400 человек, более 30 участников стали фигурантами уголовных дел.

СК пообещал дать принципиальную оценку действиям организаторов беспорядков, а также тех, кто призывал к ним и принимал в них участие. Наказание по статье УК о массовых беспорядках предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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Мосгорсуд заявил о более 200 протоколах о нарушениях на акции 27 июля

Кроме того, сообщает ведомство, по итогам акции возбуждены три дела о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК).

Одно из дел возбудили в отношении участника митинга Евгения Коваленко. Ему вменяется то, что он бросил мусорную урну в сотрудника Росгвардии. 29 июля суд отправил его под стражу. О двух других делах стало известно 30 июля. По данным СМИ, одно из них связано с распылением перцового газа, второе — с тем, что в сторону сотрудников Росгвардии бросили кусок бордюрного камня.

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Более 60 человек после акции протеста в Москве поместили под арест

Акция «За честные выборы» в центре столицы проходила в поддержку независимых кандидатов, не допущенных Мосгоризбиркомом до участия в выборах. Накануне мероприятия мэр Сергей Собянин призывал горожан отказаться от участия в нем. По данным полиции, в итоге были задержаны 1074 человека, правозащитный ресурс «ОВД-Инфо» оценил число задержанных в 1373.

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, силовики на акции «действовали очень грубо». Собянин, в свою очередь, оценил действия сотрудников полиции как «совершенно адекватные», по его мнению, применить силу их вынудили. Помимо этого мэр заподозрил Либертарианскую партию, которая отказалась от предложения властей провести новый митинг на проспекте Сахарова, в подготовке провокации для москвичей.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Следственный комитет, массовые беспорядки, акция
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