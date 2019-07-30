СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве

По мнению ведомства, те, кто призывал к участию в несанкционированной акции 27 июля, «заведомо допускали», что это может привести к массовым беспорядкам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции оппозиции в центре Москвы, которая прошла 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, накануне несанкционированного митинга группа лиц неоднократно призывала в интернете принять в нем участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки». В результате, по данным ведомства, на акции протестующие нарушили общественный порядок и применили насилие к полицейским. Помимо этого участники митинга парализовали движение транспорта на Садовом кольце и «совершили иные противоправные действия», сообщает ведомство.

Одним из самых резонансных за последние годы стало уголовное преследование участников акции на Болотной площади, которая прошла 6 мая 2012 года. Шествие под названием «Марш миллионов» было приурочено к выборам президента, по разным данным, в нем участвовали от 8 тыс. до 120 тыс. человек. После столкновений с силовиками были задержаны более 400 человек, более 30 участников стали фигурантами уголовных дел.

СК пообещал дать принципиальную оценку действиям организаторов беспорядков, а также тех, кто призывал к ним и принимал в них участие. Наказание по статье УК о массовых беспорядках предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.