В МВД предостерегли москвичей от участия в акции протеста 3 августа

Протестная акция в Москве, намеченная на 3 августа, не согласована с властями, напомнили в региональном управлении МВД. В полиции рекомендуют не принимать участия в акции, говорится в сообщении главка, поступившем в РБК.

«Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них», — заявили в полиции.

Особо в МВД обратили внимание на то, что ведомству поступает информация о возможных беспорядках и провокациях на новом митинге. В полиции отметили, что, в частности, у них есть информация о том, что митингующие могут использовать «аэрозоли раздражающего действия» и пиротехнику.

Либертарианская партия подала заявку на проведение протестной акции в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа. Однако организаторам не удалось согласовать с властями площадку проведения акции. «Мэрия сказала, что какие-либо другие площадки кроме [проспекта] Сахарова рассматривать отказывается в принципе (цитата). Дальше ситуация не в наших руках», — сообщал один из организаторов акции, член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов. Изначально организаторы настаивали на том, что митинг должен пройти у Лубянки.