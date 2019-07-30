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Amazon $2 300 (+20,78%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,52%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,38%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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В МВД предостерегли москвичей от участия в акции протеста 3 августа

Протестная акция в Москве, намеченная на 3 августа, не согласована с властями, напомнили в региональном управлении МВД. В полиции рекомендуют не принимать участия в акции, говорится в сообщении главка, поступившем в РБК.

«Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них», — заявили в полиции.

Особо в МВД обратили внимание на то, что ведомству поступает информация о возможных беспорядках и провокациях на новом митинге. В полиции отметили, что, в частности, у них есть информация о том, что митингующие могут использовать «аэрозоли раздражающего действия» и пиротехнику.

Либертарианская партия подала заявку на проведение протестной акции в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа. Однако организаторам не удалось согласовать с властями площадку проведения акции. «Мэрия сказала, что какие-либо другие площадки кроме [проспекта] Сахарова рассматривать отказывается в принципе (цитата). Дальше ситуация не в наших руках», — сообщал один из организаторов акции, член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов. Изначально организаторы настаивали на том, что митинг должен пройти у Лубянки.

Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Об ответственности за организацию несанкционированной акции и участие в ней власти предупреждали и накануне митинга 27 июля. Тогда в акции приняли участие, по данным полиции, 3,5 тыс. человек, по данным организаторов — до 10 тыс. человек, более тысячи были задержаны. Об озабоченности действиями московской полиции при разгоне акции заявил ряд правозащитников и международных организаций. В Совете по правам человека действия полиции охарактеризовали как «очень грубые».

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Теги: новости РБК, акции протеста, Москва, митинги
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