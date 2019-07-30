Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил председатель избиркома Валентин Горбунов во время заседания.

Решение избирательной комиссии по 43-му избирательному округу Мосгоризбирком отменил. «Комиссию обязуем провести повторную проверку подписных листов и документов кандидата Митрохина, повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата», — сообщил Горбунов.

Решение об удовлетворении жалобы Митрохина было принято после того, как в его пользу засчитали 203 подписи, которые ранее были аннулированы окружной комиссией из-за брака. Соглашение об этом было заключено Мосгоризбиркомом и Общественной палатой Москвы.

В то же время ранее Мосгоризбирком отказал в удовлетворении аналогичных жалоб ряду других незарегистрированных кандидатов — Любови Соболь, Константину Лисице, Юлии Серебрянской, Константинасу Янкаускасу, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову.