СК завел три уголовных дела о нападениях на полицейских на акции в Москве

СК завел три уголовных дела о нападениях на полицейских на акции в Москве

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по факту нападения на сотрудников МВД и Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовные дела заведены по ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

29 июля СМИ сообщили, что полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который бросил в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак. Утром 30 июля агентству ТАСС и Telegram-каналу Baza стало известно, что следователи возбудили еще два уголовных дела против «неустановленных» лиц по факту нападения на сотрудников полиции. Утонялось, что одно из дел связано с распылением перцового газа, второе — с тем, что в сторону росгвардейцев бросили кусок бордюрного камня.

Также Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. По версии следователей, группа лиц неоднократно размещала в интернете призывы принять участие в акции, заведомо допуская, что такие действия могут спровоцировать массовые беспорядки. Наказание по такой статье предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.