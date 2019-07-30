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Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,68%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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Политика ,  
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Собянин заявил о подготовке провокаций на акции оппозиции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Либертарианской партии, которая заявила о желании провести митинг, было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, где очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг по их же заявке. Но организаторы отказались от этого и, похоже, готовят новые провокации для горожан», — отметил мэр.

По его словам, такие мероприятия, «анархия, беспорядки, вседозволенность» усугубляют проблемы и завершаются трагедией. Он также высказал уверенность, что полиция на несогласованном митинге, прошедшем в минувшие выходные, действовала адекватно и корректно, не проявляя особой жестокости.

«Организаторы перешли к активным действиям, к попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. И я бы хотел сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии, они выполняли свой долг», — сказал глава столичной администрации.

Саму акцию Собянин назвал массовым беспорядком, который был заранее спланирован и хорошо подготовлен.

«Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который прошел, кстати, без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию», — добавил он.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

В минувшую субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла массовая акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным данным, полиция задержала от 1074 до 1373 человек, что сделало акцию одной из самых масштабных по числу задержаний. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что полицейские вели себя грубо по отношению к митингующим и применяли насилие. Всего по итогам акции арестовали 61 человека.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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