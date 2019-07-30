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Выборы в Мосгордуму ,  
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Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Штабы оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подадут заявку на новый митинг — на 10 августа. Среди поддержавших акцию — команды Дмитрия и Геннадия Гудковых и Любовь Соболь
Фото: Андрей Любимов / РБК

Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа. Об этом РБК рассказал один из них, Геннадий Гудков, и подтвердила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Она уточнила, что юрист ФБК Любовь Соболь выступит созаявителем акции.

Геннадий Гудков пояснил, что кандидаты «не хотели бы подвергать своих сторонников насилию, поэтому рассматривают вариант мирного митинга». Сам он участвовать в акции в следующую субботу не сможет, так как находится с семьей за границей. Большая часть независимых кандидатов в этот день будет находиться под административным арестом за организацию несогласованной акции — Константин Янкаускас, Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Иван Жданов, Дмитрий Гудков.

Днем 30 июля организаторы назначенного на 3 августа митинга не смогли согласовать его с мэрией Москвы. По словам Михаила Светова, члена федерального совета Либертарианской партии, которая подавала заявку, власти не стали рассматривать любые другие варианты для проведения митинга, кроме как проспект Сахарова, оппозиция предлагала места рядом с Мосгоризбиркомом или мэрией. Речь шла о Лубянке, Волхонке, Триумфальной площади. Проводить митинг на Сахарова заявители отказались. Сразу после переговоров в мэрии члена федерального совета партии Михаила Светова «посадили в автобус и увезли», сообщила РБК пресс-секретарь партии.

Председатель Либертарианской партии России Сергей Бойко заявил РБК, что не знает, будет ли участвовать в акции 3 августа. По его словам, он больше озабочен помощью члену совета своей партии Михаилу Светову.

В полиции Москвы предостерегли от участия в протестной акции 3 августа. «Мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем», — говорилось в сообщении ГУ МВД по Москве, поступившем в РБК.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Во вторник стало известно, что рабочая группа при Мосгоризбиркоме рекомендовала пересмотреть отказ в регистрации одному из кандидатов — экс-председателю «Яблока» Сергею Митрохину. Окончательное решение о том, зарегистрируют ли его, окружной избирком примет в пятницу. Митрохин сказал РБК, что в любом случае присоединится к протесту 3 августа, чтобы требовать регистрации всех независимых кандидатов.

В Москве прошло уже несколько акций против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в столичный парламент. Самая крупная из них состоялась на проспекте Сахарова 20 июля (по разным данным, она собрала от 12 тыс. до 22,5 тыс. человек). Больше всего задержаний было на несогласованном митинге у здания мэрии 27 июля. Тогда, по данным МВД, были задержаны 1074 человека.

Авторы: Евгения Кузнецова, Кирилл Сироткин
Теги: оппозиция, Мосгордума, митинг
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