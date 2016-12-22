Участники драки на Хованском кладбище получили до 11,5 лет колонии

Суд приговорил к лишению свободы на сроки до 11,5 лет участников драки на Хованском кладбище в 2016 году. Самый большой срок получил участник беспорядков, задавивший на автомобиле двоих человек

Юрий Чабуев (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Мосгорсуд приговорил к лишению свободы на сроки от 3,5 до 11,5 лет колонии 16 участников драки на Хованском кладбище, в результате которой в мае 2016 года погибли три человека и были ранены более 30. Такое решение приняла тройка судей под руководством Андрея Гурова, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

11 лет колонии получил бывший директор кладбища, начальник отделения ритуального обслуживания № 3 ГУП «Ритуал» Юрий Чабуев. Еще 9 лет колонии получил соучредитель общественной организации «Здоровая нация» Александр Бочарников (эта структура — упоминалась в прессе как молодежное крыло ветеранской организации «Боевое братство»). Самый большой срок в 11,5 лет колонии получил Эльбек Вадуев, которого обвиняют в гибели двоих человек.

Ему и остальным обвиняемым в зависимости от роли вменяли организацию и участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч.4 ст. 111), и превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В беспорядках на Хованском кладбище 14 мая 2016 года приняли участие по разным данным от 100 до 200 человек. По версии гособвинения, которую приводит в среду Генпрокуратура, Чабуева не устраивало, что на территории Хованского кладбища «ряд граждан, являющихся выходцами из Республики Таджикистан, оказывают ритуальные услуги гражданам частным образом, без соответствующего разрешения». К конфликту он привлек Бочарникова и его подручных — спортсменов-самбистов. Они напали на граждан Таджикистана, побили их и открыли стрельбу, в результате которой погиб один человек. Одновременно Вадуев наехал на автомобиле «ВАЗ» на двоих людей, они скончались.

Обвиняемые не признают вину, за исключением одного — Владимира Колесникова, которые согласился с обвинением частично. В суде участники беспорядков из числа членов «Здоровой нации» настаивали, что просто охраняли порядок на кладбище, проверяли у рабочих документы и в случае их отсутствия обращались в полицию, а 14 мая, во время очередного «патруля», их встретила «вооруженная лопатами толпа» выходцев из средней Азии.