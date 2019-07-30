Собянин заявил о желании сказать спасибо полицейским за акцию 27 июля

Собянин заявил о желании сказать спасибо полицейским за акцию 27 июля

Полицейские и сотрудники Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля действовали «совершенно адекватно», а применять силу их «просто вынудили». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр».

Собянин напомнил, что на Трубной площади полиция не проводила задержания. Тогда, по его словам, демонстранты решили перейти к открытым действиям: «попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских». «Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что к медикам в течение субботы обратились несколько десятков человек, двое были в больнице, но их уже выписали. Также среди пострадавших были росгвардейцы и полицейские.

Также мэр заподозрил оппозицию, которая отказалась от предложенного властями места проведения митинга 3 августа, в подготовке провокаций. По мнению Собянина, несогласованные акции, «анархия, беспорядки, вседозволенность» усугубляют проблемы и завершаются трагедией.