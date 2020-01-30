Помилованная Путиным израильтянка Иссахар вышла на свободу

Девушка, которую приговорили к 7,5 года по делу о наркотиках, вышла из колонии в Подмосковье. Накануне президент подписал указ о ее помиловании

Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар, которую накануне помиловал президент Владимир Путин, вышла на свободу. Об этом РБК сообщили во ФСИН.

25-летняя гражданка Израиля была приговорена к семи с половиной годам колонии. Девушку задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке, который Иссахар сдала в багаж, нашли 9,6 г гашиша. В Израиле и Индии его хранение в таких количествах ненаказуемо. Израильтянка согласилась, что наркотик принадлежит ей, но не признала вину в контрабанде, поскольку у нее не было доступа к багажу во время пересадки.

В октябре Химкинский суд признал Иссахар виновной. Она находилась в женской колонии в Подмосковье. По словам информированного источника «Интерфакса», девушка покинула ее вечером 29 января, в тот же день, когда был подписан указ о помиловании. В то же время другой источник уточнил агентству, что Иссахар была отправлена из колонии в московское СИЗО.

С просьбой освободить девушку к Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Позднее Нетаньяху заявил, что надеется на «хорошие новости» после обсуждения вопроса с российскими властями. В январе 2020 года в ходе визита в Израиль Путин встретился с матерью осужденной Яффой Иссахар и пообещал, что «все будет хорошо».