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Помилованная Путиным израильтянка Иссахар вышла на свободу

Девушка, которую приговорили к 7,5 года по делу о наркотиках, вышла из колонии в Подмосковье. Накануне президент подписал указ о ее помиловании
Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар, которую накануне помиловал президент Владимир Путин, вышла на свободу. Об этом РБК сообщили во ФСИН.

25-летняя гражданка Израиля была приговорена к семи с половиной годам колонии. Девушку задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке, который Иссахар сдала в багаж, нашли 9,6 г гашиша. В Израиле и Индии его хранение в таких количествах ненаказуемо. Израильтянка согласилась, что наркотик принадлежит ей, но не признала вину в контрабанде, поскольку у нее не было доступа к багажу во время пересадки.

Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар
Политика

В октябре Химкинский суд признал Иссахар виновной. Она находилась в женской колонии в Подмосковье. По словам информированного источника «Интерфакса», девушка покинула ее вечером 29 января, в тот же день, когда был подписан указ о помиловании. В то же время другой источник уточнил агентству, что Иссахар была отправлена из колонии в московское СИЗО.

С просьбой освободить девушку к Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Позднее Нетаньяху заявил, что надеется на «хорошие новости» после обсуждения вопроса с российскими властями. В январе 2020 года в ходе визита в Израиль Путин встретился с матерью осужденной Яффой Иссахар и пообещал, что «все будет хорошо».

Путин помиловал осужденную за контрабанду гашиша Иссахар
Общество

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президент не может помиловать Иссахар, если девушка сама не попросит об этом. «Ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — заявлял он. Израильтянка сперва не стала просить президента о помиловании, так как считала, что для этого достаточно обращения ее матери и властей Израиля. Однако после разговора с адвокатами она решила подать прошение.

27 января прошение Иссахар одобрила комиссия по вопросам помилования Московской области, на следующий день рекомендацию подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам представителя защиты израильтянки Алексея Добрынина, Нетаньяху захотел лично забрать ее из России.

Авторы: Наталия Анисимова, Артем Афонский
Теги: помилование, колония, освобождение, ФСИН
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