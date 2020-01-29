Путин помиловал осужденную за контрабанду гашиша Иссахар

Президент Владимир Путин помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по делу о контрабанде наркотиков. За Иссахар вступались президент и премьер-министр Израиля. Ранее Израиль передал России Александровское подворье

Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам колонии по делу о хранении и контрабанде гашиша. Указ опубликован на сайте Кремля.

В указе говорится, что она освобождается «от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы». «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа.

Дело 25-летней Иссахар получило широкий международный резонанс, прошения о ее помиловании написали в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин. Решение о помиловании Иссахар было принято после личной встречи Путина с ее матерью в Иерусалиме, а также после передачи России властями Израиля прав на Александровское подворье в Иерусалиме — археологический и архитектурный комплекс рядом с храмом Гроба Господня, основанный в конце XIX века российским Императорским православным палестинским обществом. Официально российские власти не подтвердили и не опровергли связь между передачей Александровского подворья и возможным освобождением Иссахар, помощник президента Юрий Ушаков ответил на соответствующий вопрос журналистов фразой: «Вы можете увязывать что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке».

Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента России 25 января. Это произошло после заявления Дмитрия Пескова о том, что для ее освобождения необходимо личное ходатайство. Уголовный кодекс не содержит каких-либо условий помилования, кроме воли президента.

Наама Иссахар была задержана в апреле этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке, который был сдан в багаж, обнаружили 9,6 г гашиша. Иссахар согласилась, что наркотик принадлежит ей (такое количество наркотика при хранении не является уголовно наказуемым как в Индии, так и в Израиле).