Общество , 30 янв, 14:36
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Помилованная Путиным Наама Иссахар вышла на свободу. Фоторепортаж
30 января израильтянка Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, вышла на свободу. Накануне ее помиловал президент Владимир Путин.
Наама Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке, сданном в багаж, было найдено 9,6 г гашиша. В Израиле и Индии хранение наркотика в таких количествах ненаказуемо, а доступа к багажу во время пересадки у задержанной не было. В результате Иссахар была обвинена в контрабанде и приговорена к семи с половиной годам тюрьмы
Дело Иссахар получило широкий общественный резонанс. С просьбой освободить ее к президенту России Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху
29 января Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар
После освобождения Иссахар и ее мать Яффа (на фото слева) встретились в московском аэропорту с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой (на фото справа)
Иссахар 25 лет
Слева направо: Наама Иссахар, ее мать Яффа, супруга премьер-министра Израиля Сара и Биньямин Нетаньяху
Во время встречи в Кремле Нетаньяху поблагодарил Путина за освобождение Иссахар
30 января девушка улетела в Израиль
Слева направо: Яффа Иссахар, Наама Иссахар и Сара Нетаньяху