Помилованная Путиным Наама Иссахар вышла на свободу. Фоторепортаж

Дело Иссахар получило широкий общественный резонанс. ​С просьбой освободить ее к президенту России Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху

После освобождения Иссахар и ее мать Яффа (на фото слева) встретились в московском аэропорту с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой (на фото справа)