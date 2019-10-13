Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 11 окт, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 11 окт, 13:17
Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию Финансы, 16:48 Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии Политика, 16:42 Минздрав отчитался о результатах борьбы с пассивным курением Общество, 16:38 Курды сообщили о бегстве семей боевиков ИГ из лагеря в Сирии Политика, 16:33 Эрдоган сообщил о 18 жертвах обстрелов Турции с территории Сирии Политика, 16:33 Вице-мисс «Краса России» сообщила о госпитализации после ДТП под Минском Общество, 16:16 Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную соотечественницу Политика, 16:08 Шнуров заявил о непонимании культуры деятелями искусства в России Общество, 16:00 Прокуратура на Украине решила дать оценку визиту Поклонской в Турцию Общество, 15:56 NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Политика, 15:41 Саудовская Аравия опровергла свою причастность к атаке на иранский танкер Политика, 15:33 Путин выразил соболезнования в связи с гибелью японцев из-за тайфуна Общество, 15:31 Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха Общество, 15:23 СМИ сообщили о готовности Дурова отложить запуск TON Бизнес, 15:19
Политика ,  
0 
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную соотечественницу
В своем письме Ривлин назвал президента России большим другом Израиля и попросил его проявить милосердие
Фото: Menahem Kahana / AP

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил его помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, осужденную Химкинским городским судом на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Текст обращения Ривлин опубликовал у себя в Twitter.

В письме израильский президент называет Путина «другом государства Израиль и всего еврейского народа». Он напомнил про то, как российские военнослужащие в Сирии обнаружили останки погибшего в 1982 году израильского сержанта Закарии Баумеля и помогли вернуть их на родину.

«Наама совершила огромную ошибку и признала свою ошибку. Но столь суровый срок молодой женщине, у которой не было криминального прошлого, может разрушить всю ее дальнейшую жизнь. Я призываю к милосердию и состраданию и прошу вашего личного содействия в помиловании», — написал Ривлин.

Иссахар была задержана в столичном аэропорту Шереметьево в начале апреля. В транзитной зоне у нее обнаружили 9 г гашиша. Женщина, летевшая в Тель-Авив из Дели, признала свою вину в хранении наркотиков, однако отвергла подозрения в контрабанде. После шести месяцев под арестом она была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы.

Издание Haaretz со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что тему освобождения Иссахар с Путиным обсуждал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В Москве якобы были готовы обменять израильтянку на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в тель-авивском аэропорту им. Бен-Гуриона в 2015 году и с тех пор дожидающегося экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами. Однако в Израиле предпочли не ссориться с американцами и заявили, что обмен невозможен, понадеявшись на сокращение Иссахар срока.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Израиль, наркотики
Материалы по теме
МВД сообщило о росте числа зависимых от новых видов наркотиков
Общество
Химкинский суд отправил израильтянку в колонию на 7,5 лет за 9 г гашиша
Общество
Приехавшего из Эстонии жителя Петербурга поймали с 63 кг гашиша
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter