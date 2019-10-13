Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную соотечественницу

В своем письме Ривлин назвал президента России большим другом Израиля и попросил его проявить милосердие

Фото: Menahem Kahana / AP

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил его помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, осужденную Химкинским городским судом на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Текст обращения Ривлин опубликовал у себя в Twitter.

В письме израильский президент называет Путина «другом государства Израиль и всего еврейского народа». Он напомнил про то, как российские военнослужащие в Сирии обнаружили останки погибшего в 1982 году израильского сержанта Закарии Баумеля и помогли вернуть их на родину.

«Наама совершила огромную ошибку и признала свою ошибку. Но столь суровый срок молодой женщине, у которой не было криминального прошлого, может разрушить всю ее дальнейшую жизнь. Я призываю к милосердию и состраданию и прошу вашего личного содействия в помиловании», — написал Ривлин.

Иссахар была задержана в столичном аэропорту Шереметьево в начале апреля. В транзитной зоне у нее обнаружили 9 г гашиша. Женщина, летевшая в Тель-Авив из Дели, признала свою вину в хранении наркотиков, однако отвергла подозрения в контрабанде. После шести месяцев под арестом она была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы.

Издание Haaretz со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что тему освобождения Иссахар с Путиным обсуждал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В Москве якобы были готовы обменять израильтянку на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в тель-авивском аэропорту им. Бен-Гуриона в 2015 году и с тех пор дожидающегося экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами. Однако в Израиле предпочли не ссориться с американцами и заявили, что обмен невозможен, понадеявшись на сокращение Иссахар срока.