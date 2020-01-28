Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главы региона.

Накануне рекомендацию о помиловании Иссахар дала соответствующая комиссия Московской области. В соответствии с порядком рассмотрения прошения о помиловании, теперь одобрить его должен президент.

С прошением о помиловании Иссахар обратилась к Владимиру Путину 26 января. Наказание она отбывает в подмосковной колонии.

Иссахар задержали в московском аэропорту Домодедово в апреле 2019 года, когда она делала пересадку с рейса из Тель-Авива на рейс в Дели. Таможенники нашли у нее 9,5 г гашиша, что дало основания обвинить ее в контрабанде наркотиков. Израильтянка отрицала это обвинение, однако призналась в хранении наркотика. В октябре ее приговорили к 7,5 годам колонии.