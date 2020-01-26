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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России ее приговорили к 7,5 годам за хранение и контрабанду гашиша.

По их словам, они поговорили с Иссахар о словах пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту.

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«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.

Адвокаты отметили, что Иссахар и ее родные надеются, что глава государства примет решение о помиловании и освобождении в кратчайшие сроки.

Израильтянку задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она направлялась из Дели в Тель-Авив с пересадкой. Таможенники обнаружили у нее 9,5 г гашиша. Иссахар признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинение в контрабанде. В октябре прошлого года Химкинский суд приговорил ее к 7,5 годам колонии.

Издание Haaretz писало со ссылкой на источники, что незадолго до оглашения приговора Россия пыталась устроить сделку с Израилем. Москва предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого задержали в 2015 году в аэропорту Тель-Авива. В ноябре прошлого года он все же был экстрадирован в США, где его обвиняют в махинациях с кредитными картами, и уже частично признал свою вину в рамках сделки со следствием. 

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В январе 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что он обсудил с Путиным вопрос освобождения Иссахар. Премьер и президент Израиля обращались к российскому лидеру с просьбой отпустить девушку. В ходе визита в Израиль Путин встретился с матерью осужденной Яффой Иссахар и сказал ей, что «все будет хорошо».

Однако, по словам омбудсмена Татьяны Москальковой, Наама Иссахар не стала просить российского лидера о помиловании, так как считает, что достаточно обращения ее матери и руководства Израиля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин не может помиловать израильтянку, так как она не обращалась с такой просьбой.

Согласно Конституции России, помилование осуществляет президент страны. Для этого он издает соответствующий указ. Помилование распространяется как на россиян, так и на иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Процедура требует личного письменного заявления осужденного на имя президента. Ходатайство направляется в администрацию СИЗО или колонии, затем оно поступает в орган ФСИН, а впоследствии его рассматривают в региональной Комиссии по вопросам помилования. Заключение о том, целесообразно ли помилование, поступает губернатору или главе республики, после чего отправляется президенту. Процедура может занять несколько месяцев.

Авторы: Маргарита Алехина, Александра Хрисанфова
Теги: Израиль, контрабанда, помилование
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МИД исключил обмен осужденной за контрабанду гашиша израильтянки Иссахар
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