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Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Президент не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку, если он сама об этом не попросит, заявил Песков и напомнил о ситуации с Михаилом Ходорковским. Адвокат девушки говорил РБК, что ее прошение необязательно
Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
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После этого журналисты сказали пресс-секретарю президента, что бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, помилованный президентом, не просил об этом. «Вы многого не знаете, со временем вы узнаете, спросите у Ходорковского», — отреагировал представитель Кремля. При этом сам Ходорковский говорил, что написал прошение о помиловании. «Для меня никогда не было проблемой написать прошение о помиловании <...> Все равно это решение принималось бы по распоряжению Путина». Ходорковский отметил, что признавать свою вину для помилования ему было необязательно. Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен выехал за границу.

Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, она совершала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Таможенники обнаружили в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушку приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

В январе 2020 года, перед визитом Путина в Израиль, премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудит с российским президентом вопрос освобождения Иссахар и надеется на «хорошие новости». Ранее и премьер-министр и президент Израиля обращались к Путину с просьбами отпустить девушку. Во время поездки Путин также встретился с матерью осужденной и в ходе разговора сказал, что «все будет хорошо».

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При этом адвокат Иссахар в тот же день заявил РБК, что девушка не просила о помиловании, так как считает, что «обращения мамы и руководства Израиля достаточно». «Но у президента есть безусловное право помиловать ее без какого-либо обращения вообще», — отметил юрист.

Авторы: Артём Губенко, Полина Химшиашвили
Теги: Дмитрий Песков, Михаил Ходорковский
Материалы по теме
Адвокат заявил о надежде на освобождение израильтянки Иссахар
Общество
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Политика
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