Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Президент не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку, если он сама об этом не попросит, заявил Песков и напомнил о ситуации с Михаилом Ходорковским. Адвокат девушки говорил РБК, что ее прошение необязательно

Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

После этого журналисты сказали пресс-секретарю президента, что бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, помилованный президентом, не просил об этом. «Вы многого не знаете, со временем вы узнаете, спросите у Ходорковского», — отреагировал представитель Кремля. При этом сам Ходорковский говорил, что написал прошение о помиловании. «Для меня никогда не было проблемой написать прошение о помиловании <...> Все равно это решение принималось бы по распоряжению Путина». Ходорковский отметил, что признавать свою вину для помилования ему было необязательно. Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен выехал за границу.

Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, она совершала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. Таможенники обнаружили в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушку приговорили к 7,5 годам лишения свободы.