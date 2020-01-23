Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Об этом он рассказал журналистам, находясь с визитом в Израиле, сообщает корреспондент РБК.

Встреча состоялась в резиденции премьер-министра Израиля в Иерусалиме.

«Я действительно встретился с мамой, для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи. Мне известна позиция премьера, который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии этого окончательного решения», — рассказал Путин.

Президент добавил, что видит, как переживает мать девушки. «Я ей сказал и хочу повторить еще раз — все будет хорошо», — добавил он.

«Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека России», — рассказал российский лидер. Представитель защиты израильтянки подтвердил РБК, что 23 января ее посетит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вместе с адвокатом Вадимом Клювгантом.