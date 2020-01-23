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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Об этом он рассказал журналистам, находясь с визитом в Израиле, сообщает корреспондент РБК.

Встреча состоялась в резиденции премьер-министра Израиля в Иерусалиме.

«Я действительно встретился с мамой, для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи. Мне известна позиция премьера, который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии этого окончательного решения», — рассказал Путин.

Президент добавил, что видит, как переживает мать девушки. «Я ей сказал и хочу повторить еще раз — все будет хорошо», — добавил он.

«Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека России», — рассказал российский лидер. Представитель защиты израильтянки подтвердил РБК, что 23 января ее посетит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вместе с адвокатом Вадимом Клювгантом.

Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив. Таможенники обнаружили в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушка признала, что хранила у себя наркотики, однако не согласилась с обвинением в контрабанде. Химкинский суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы.

После вынесения приговора с просьбами о помиловании Иссахар выступили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

The Times of Israel сообщила, что Россия и Израиль согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием Наамы Иссахар. По данным издания, стороны сейчас прорабатывают детали освобождения девушки.

В октябре издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что перед оглашением приговора Россия оказывала давление на Израиль, требуя обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, который был задержан в Израиле в 2015 году. В ноябре Израиль экстрадировал Буркова в США, где его обвиняют в кибермошенничестве. МИД России по этому поводу выразил «крайнее сожаление».

Владимир Путин 23 января прибыл в Израиль, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста.

Теги: Израиль, Владимир Путин
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