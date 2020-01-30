Адвокат сообщил о намерении премьера Израиля забрать Иссахар из России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать из России помилованную израильтянку Нааму Иссахар. Об этом сообщил ее адвокат Алексей Добрынин, передает ТАСС.

По его словам, скорее всего, ее освободят из колонии в четверг, 30 января.

Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Она летела транзитом из Дели в Тель-Авив. У нее в рюкзаке обнаружили 9,6 г гашиша. В результате ее признали виновной в контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 годам колонии.

Израильтянка согласилась, что наркотик принадлежит ей, однако не признала вину в контрабанде. Она находится в женской колонии в Подмосковье. В январе 2020 года президент России Владимир Путин встретился с матерью девушки.