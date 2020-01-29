Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную ранее за контрабанду наркотиков. Об этом израильский премьер-министра написал в Twitter.

«Я благодарю своего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар», — написал Нетаньяху.

Иссахар подала прошение о помиловании на имя Путина 25 января после заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее освобождения необходимо личное ходатайство. Ранее прошения о помиловании Иссахар написали в том числе Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. Кроме того, 23 января Путин встретился с матерью осужденной израильтянки Яффой Иссахар.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке, который был сдан в багаж, обнаружили 9,6 г гашиша. Иссахар согласилась, что наркотик принадлежит ей (такое количество наркотика при хранении не является уголовно наказуемым как в Индии, так и в Израиле). В октябре Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной лет колонии.