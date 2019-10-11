Химкинский суд отправил израильтянку в колонию на 7,5 лет за 9 г гашиша

Химкинский суд отправил израильтянку в колонию на 7,5 лет за 9 г гашиша

Источники Haaretz утверждают, что российские власти предлагали обменять ее на задержанного в Тель-Авиве хакера

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Суд в Химках приговорил к 7,5 годам колонии гражданку Израиля Нааму Иссахар, которую признали виновной в контрабанде наркотиков, сообщает агентство «РИА Новости». У женщины, которая еще в начале апреля летела из Дели в Тель-Авив, в транзитной зоне аэропорта Шереметьево нашли девять с половиной граммов гашиша.

Защита Иссахар пообещала обжаловать это решение в Московском областном суде. Сама женщина признавала, что хранила у себя наркотики, однако не желала соглашаться с тем, что является контрабандисткой.

Издание Haaretz со ссылкой на свои источники в пятницу сообщило, что незадолго до оглашения приговора Иссахар Россия пыталась оказывать давление на Израиль, предлагая освободить российского хакера Алексея Буркова, задержанного в тель-авивском аэропорту «Бен Гурион» в 2015 году и с тех пор дожидающегося экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что месяц назад обсудил этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Глава правительства Израиля утверждает, что сказал российскому лидеру о несправедливом отношении к гражданке его страны, однако при этом указал, что не имеет возможности приостановить процесс выдачи Буркова американцам.

Источники Haaretz в пятницу сообщили, что обмен Иссахар на Буркова оказался невозможен в том числе и потому, что в Тель-Авиве не захотели портить отношения с Вашингтоном.