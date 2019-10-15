Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Times of Israel.
Официальный документ был направлен российскому лидеру от имени Нетаньяху. Ранее с подобным обращением выступил и президент Израиля.
В своем письме израильский лидер Реувен Ривлин называл Путина «другом государства Израиль и всего еврейского народа», а также призвал его к милосердию и состраданию. Он отмечал, что израильтянка совершила большую ошибку, но «такой суровый срок» молодой девушке без криминального прошлого может разрушить ее дальнейшую жизнь.
Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле этого года, когда она направлялась из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне у нее обнаружили 9,5 г гашиша. Женщина призналась, что хранила наркотики, однако отрицала свое участие в контрабанде. После шести месяцев ареста, 11 октября, Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии.