Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку

Власти Израиля выступили уже с третьей просьбой к Путину с призывом помиловать свою соотечественницу — ранее с такой же просьбой писал президент страны. Химкинский суд приговорил девушку к 7,5 года тюрьмы за 9,5 г наркотиков

Наама Иссахар (Фото: _inaama / Instagram)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Times of Israel.

Официальный документ был направлен российскому лидеру от имени Нетаньяху. Ранее с подобным обращением выступил и президент Израиля.

В своем письме израильский лидер Реувен Ривлин называл Путина «другом государства Израиль и всего еврейского народа», а также призвал его к милосердию и состраданию. Он отмечал, что израильтянка совершила большую ошибку, но «такой суровый срок» молодой девушке без криминального прошлого может разрушить ее дальнейшую жизнь.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле этого года, когда она направлялась из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне у нее обнаружили 9,5 г гашиша. Женщина призналась, что хранила наркотики, однако отрицала свое участие в контрабанде. После шести месяцев ареста, 11 октября, Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии.