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Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Власти Израиля выступили уже с третьей просьбой к Путину с призывом помиловать свою соотечественницу — ранее с такой же просьбой писал президент страны. Химкинский суд приговорил девушку к 7,5 года тюрьмы за 9,5 г наркотиков
Наама Иссахар (Фото: _inaama / Instagram)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Times of Israel.

Официальный документ был направлен российскому лидеру от имени Нетаньяху. Ранее с подобным обращением выступил и президент Израиля.

В своем письме израильский лидер Реувен Ривлин называл Путина «другом государства Израиль и всего еврейского народа», а также призвал его к милосердию и состраданию. Он отмечал, что израильтянка совершила большую ошибку, но «такой суровый срок» молодой девушке без криминального прошлого может разрушить ее дальнейшую жизнь.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле этого года, когда она направлялась из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне у нее обнаружили 9,5 г гашиша. Женщина призналась, что хранила наркотики, однако отрицала свое участие в контрабанде. После шести месяцев ареста, 11 октября, Химкинский суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии.

Общество
Химкинский суд отправил израильтянку в колонию на 7,5 лет за 9 г гашиша

Издание Haaretz со ссылкой на источников сообщало, что перед оглашением приговора Россия оказывала давление на Израиль с целью обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, который должен быть экстрадирован в США за мошенничество с кредитными картами. При этом Нетаньяху заявил, что обсуждал этот вопрос с Путиным на встрече с Сочи. По его словам, он отметил несправедливое отношение к израильтянке, а также заверил российского президента, что остановить выдачу Буркова американцам невозможно. По словам источников Haaretz, обмен не смог состояться, так как Израиль не хотел портить отношения с США.

Автор: Маргарита Грошева
Теги: Нетаньяху, Израиль, наркотики
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную соотечественницу
Политика
Химкинский суд отправил израильтянку в колонию на 7,5 лет за 9 г гашиша
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