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Политика ,  
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Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная в России на семь с половиной лет Иссахар считает, что прошения ее матери и руководства Израиля было достаточно. Ранее помиловать израильтянку просили президент и премьер-министр Израиля
Наама Иссахар (Фото: Александр Земляниченко младший / AP)

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Она не написала обращения о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — сказала Москалькова. Адвокат Алексей Добрынин также сказал РБК, что Иссахар не обращалась к президенту. «За нее это сделали мама, премьер-министр и президент Израиля», — отметил он.

Добрынин пояснил, что у израильтянки есть такое право и она воспользуется им, если это будет необходимо для ее освобождения. «Но у президента есть безусловное право помиловать ее без какого-либо обращения вообще», — отметил адвокат.

23 января в ходе визита в Израиль Путин встретился с матерью осужденной Яффой Иссахар. В ходе встречи российский президент заявил, что «все будет хорошо».

Материал дополняется

Авторы: Маргарита Алехина, Юлия Выродова
Теги: Израиль, Владимир Путин
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Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
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