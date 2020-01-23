Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
«Она не написала обращения о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», — сказала Москалькова. Адвокат Алексей Добрынин также сказал РБК, что Иссахар не обращалась к президенту. «За нее это сделали мама, премьер-министр и президент Израиля», — отметил он.
Добрынин пояснил, что у израильтянки есть такое право и она воспользуется им, если это будет необходимо для ее освобождения. «Но у президента есть безусловное право помиловать ее без какого-либо обращения вообще», — отметил адвокат.
23 января в ходе визита в Израиль Путин встретился с матерью осужденной Яффой Иссахар. В ходе встречи российский президент заявил, что «все будет хорошо».
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