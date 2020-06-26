Удальцов сообщил о согласовании в Москве первого митинга после карантина

Столичные власти разрешили провести 4 июля митинг, посвященный итогам голосования по поправкам в Конституцию. Участвовать в акции разрешено не более 1 тыс. человек, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов

Сергей Удальцов (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Московская мэрия согласовала проведение митинга, посвященного результатам голосования по поправкам в Конституцию. Об этом говорится в сообщении координатора общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова (есть у РБК).

Акция запланирована на 4 июля. По его словам, участвовать в ней власти разрешили не более 1 тыс. человек.

Удальцов сообщил, что изначально организаторы предлагали провести митинг в центре города, но власти не согласовали эти площадки и предложили площадку в одном из городских парков.

Это будет первый митинг, который столичные власти согласовали после отмены режима самоизоляции. Участники акции должны будут соблюдать социальную дистанцию.

РБК обратился за комментарием в мэрию Москвы, а также направил запрос в столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.