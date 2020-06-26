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Поправки в Конституцию ,  
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Удальцов сообщил о согласовании в Москве первого митинга после карантина

Столичные власти разрешили провести 4 июля митинг, посвященный итогам голосования по поправкам в Конституцию. Участвовать в акции разрешено не более 1 тыс. человек, сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов
Сергей Удальцов
Сергей Удальцов (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Московская мэрия согласовала проведение митинга, посвященного результатам голосования по поправкам в Конституцию. Об этом говорится в сообщении координатора общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова (есть у РБК).

Акция запланирована на 4 июля. По его словам, участвовать в ней власти разрешили не более 1 тыс. человек.

Удальцов сообщил, что изначально организаторы предлагали провести митинг в центре города, но власти не согласовали эти площадки и предложили площадку в одном из городских парков.

Это будет первый митинг, который столичные власти согласовали после отмены режима самоизоляции. Участники акции должны будут соблюдать социальную дистанцию.

РБК обратился за комментарием в мэрию Москвы, а также направил запрос в столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Инициатором митинга выступил общий оргкомитет, в который входят представители «Левого фронта», Партии дела, незарегистрированных партий «Другая Россия» и Объединенная коммунистическая партия, а также представители других организаций.

В то же время столичный суд в 2018 году запретил Удальцову на три года, до 8 августа 2021 года, посещать массовые акции. В августе того года Удальцова арестовали на 30 суток по делу о повторном нарушении при организации митинга. Наказание было связано с митингом против повышения пенсионного возраста, который прошел на проспекте Сахарова в Москве 28 июля 2018 года.

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В середине февраля в Москве прошел согласованный с властями митинг за проведение референдума по поправкам в Конституцию. Как сообщали РБК в пресс-службе столичного главка МВД, в акции участвовали около 300 человек. По словам Удальцова, который был одним из организаторов митинга, на Суворовскую площадь вышли более 3 тыс. человек. Одним из основных требований тогда было проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу, говорил он.

10 марта заявку на проведение в Москве митинга о президентских сроках подало движение «Гражданское общество». Но тогда мэр столицы Сергей Собянин на фоне распространения коронавируса подписал указ, запрещающий массовые собрания численностью более 5 тыс. человек. После этого активисты подали новую заявку, снизив в ней заявленное число участников митинга с 25 тыс. до 4,5 тыс., однако, как сообщили они, власти согласовать ее отказались.

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Голосование по поправкам в Конституцию изначально было запланировано на 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести. Оно началось 25 июня и продлится неделю. Завершающий день плебисцита — 1 июля — объявлен выходным.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Артем Афонский
Теги: поправки в Конституцию, митинг, Сергей Удальцов
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