Венедиктов заявил об «экваторе» явки на онлайн-голосование по Конституции

Алексей Венедиктов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России по состоянию на 26 июня 8:55 мск превысила 50%. Об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Явка э-голосования 50,94%. Пересекли экватор (606 тыс. избирателей)», — написал Венедиктов.

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня в 10:00 мск. Оно продлится до вечера 30 июня. В нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Очное голосование по поправкам в Конституцию также началось во всех российских регионах. Оно продлится неделю, а последний день плебисцита — 1 июля — объявлен выходным днем.

Согласно данным ЦИК, всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 человек.

Как ранее сообщал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в столице будет работать чуть более 3,6 тыс. избирательных участков.

Изначально общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин впоследствии объявил, что голосование пройдет 1 июля.