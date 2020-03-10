Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за вируса

В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, где участвует более 5 тыс. человек

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия в случае, если число их участников превышает 5 тыс. Документ стал дополнением к указу о введении мер повышенной безопасности в Москве, который был подписан 5 марта.

Массовые мероприятия отменили до 10 апреля. Контроль за исполнением указа Собянин оставил за собой.

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