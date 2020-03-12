Активисты заявили об отказе Москвы разрешить митинг о сроках президента

Причиной отказа назван введенный указом мэра Москвы запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Однако организаторы митинга заявляли участие 4,5 тыс.

Михаил Светов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не дал согласия на проведение 22 марта митинга на проспекте Сахарова. Об этом сообщил председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов.

«Только что мы получили отказ по нашей заявке на проведение митинга против обнуления путинских сроков», — написал Светов на своей странице в сети Facebook.

В документе за подписью первого заместителя главы департамента Василия Олейника (есть у РБК) говорится, что проведение митинга «не согласовывается» в рамках работы по предотвращению распространения в Москве коронавирусной инфекции COVID-19 на основании подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным указа «О введении режима повышенной готовности». В соответствии с этим указом в столице до 10 апреля запрещено проведение любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек.

Однако в поданной организаторами митинга заявке число участников было определено в 4,5 тыс. человек. Саму заявку активисты подали 10 марта. Однако после выхода указа Собянина они подали новую заявку, уменьшив число участников с 25 тыс. до 4,5 тыс.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.