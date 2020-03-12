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Поправки в Конституцию ,  
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Активисты заявили об отказе Москвы разрешить митинг о сроках президента

Причиной отказа назван введенный указом мэра Москвы запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек. Однако организаторы митинга заявляли участие 4,5 тыс.
Михаил Светов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не дал согласия на проведение 22 марта митинга на проспекте Сахарова. Об этом сообщил председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов.

«Только что мы получили отказ по нашей заявке на проведение митинга против обнуления путинских сроков», — написал Светов на своей странице в сети Facebook.

В документе за подписью первого заместителя главы департамента Василия Олейника (есть у РБК) говорится, что проведение митинга «не согласовывается» в рамках работы по предотвращению распространения в Москве коронавирусной инфекции COVID-19 на основании подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным указа «О введении режима повышенной готовности». В соответствии с этим указом в столице до 10 апреля запрещено проведение любых массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек.

Однако в поданной организаторами митинга заявке число участников было определено в 4,5 тыс. человек. Саму заявку активисты подали 10 марта. Однако после выхода указа Собянина они подали новую заявку, уменьшив число участников с 25 тыс. до 4,5 тыс.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Мэрия незаконно отказала нам, даже несмотря на то, что количество участников было снижено с 25 тыс. до 4,5 тыс. после указа Собянина. Мы сейчас готовим иск в суд. Из-за карантина нужно отменять голосование, на которое придут заражаться миллионы, а не митинг в обход собственных правил», — написал Светов.

Наряду с запретом масштабных массовых мероприятий указ Собянина «О введении режима повышенной готовности» обязывает москвичей, вернувшихся из Китая, Кореи, Ирана и ряда стран Европы, в течение 14 дней «минимизировать посещение общественных мест», не посещать работу и учебу, а находиться дома в режиме самоизоляции. Работодатели, согласно тому же указу, должны отстранять от работы сотрудников с повышенной температурой, а медицинские учреждения — выдавать больничные без посещения пациентами больниц.

12 марта Собянин заявил, что при необходимости нормы об ограничении массовых мероприятий в столице могут быть ужесточены. «Самое главное для нас — это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество

В четверг схожие ограничения ввели власти Московской области, где также запретили проведение любых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек и рекомендовали отменить все остальные массовые мероприятия.

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентский срок действующего главы государства, внеся в Конституцию соответствующую поправку, и тем самым дать Путину возможность участвовать в новых президентских выборах. 11 марта Госдума приняла закон о поправках в Конституцию, в который вошла и поправка Терешковой. В тот же день закон был одобрен Советом Федерации. 12 марта в поддержку закона проголосовало более двух третей законодательных собраний регионов России, что необходимо для внесения таких поправок в Конституцию.

22 апреля должно пройти всероссийское голосование, участники которого должны утвердить вступление поправок в силу. Согласно самому закону о поправках, он вступит в силу только в случае одобрения более чем половиной граждан, принявших участие в ходе общероссийского голосования.

Авторы: Евгения Кузнецова, Майя Бобенко, Евгений Калюков
Теги: Москва, митинг, поправки в Конституцию
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